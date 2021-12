Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję, integralną część Państwa Środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się użycia siły jako sposobu przywrócenia suwerenności nad Wyspą, a w ostatnich dwóch latach Chiny zwiększają presję dyplomatyczną i militarną na Tajwan, aby władze wyspy uznały chińską suwerenność.



Teraz szef MSZ Chin stwierdził, że "zachęcając" do działania "siły niepodległościowe na Tajwanie" USA "nie tylko narażają Tajwan na ekstremalnie groźną sytuację, ale również narażają się na to, że będą musiały zapłacić cenę nie do zniesienia".

USA nie uznają formalnie Tajwanu, ale pozostają najważniejszym sojusznikiem rządu w Tajpej i dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla tajwańskiej armii.



- Tajwan nie będzie miał w przyszłości innego wyboru, niż zjednoczenie z Chinami kontynentalnymi - stwierdził również Wang.

Władze Tajwanu uznają, że wyspa jest de facto niepodległym państwem, które jest zdeterminowane, by bronić swojej wolności i demokracji.

Chiny określają kwestię Tajwanu mianem najbardziej wrażliwej w relacjach z USA.