Minister @RauZbigniew i ambasador @B_Cichocki spacerują ulicami Iwano-Frankiwska. Za chwilę w hotelu „Nadiya” rozpocznie się konferencja ambasadorów Ukrainy z udziałem szefa polskiego MSZ. pic.twitter.com/Y2WQwkb7eQ — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) December 22, 2021

Kasowanie wpisu byłoby fałszowaniem zastanej w Iwano Frankiwsku rzeczywistości pokazanej przez zdjęcie. Nie mam również wrażenia by ukazanie tej rzeczywistości oznaczało wsparcie tych elementów polityki Ukrainy z którymi się nie zgadzamy. Dixit. Pozdrawiam serdecznie — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) December 22, 2021

UPA była stworzoną przez ukraińskich nacjonalistów formacją zbrojną, która była współodpowiedzialna m.in. za rzeź wołyńską. W czasie wojny UPA zwalczała m.in. polskich partyzantów.

Pojawienie się czerwono-czarnej flagi na zdjęciu, umieszczonym na oficjalnym koncie rzecznika MSZ na Twitterze sprawiło, że Krzysztof Bosak zażądał od Łukasza Jasiny, rzecznika MSZ, usunięcia wpisu. "Wygląda to jakby MSZ aprobował banderowską flagę" - napisał Bosak (Stepan Bandera był jednym z liderów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - red.).

"Kasowanie wpisu byłoby fałszowaniem zastanej w Iwano Frankiwsku rzeczywistości pokazanej przez zdjęcie. Nie mam również wrażenia by ukazanie tej rzeczywistości oznaczało wsparcie tych elementów polityki Ukrainy z którymi się nie zgadzamy" - odpowiedział Jasina.

Bosak zareagował również na ten wpis. "Od pokazywania rzeczywistości są media, a MSZ od uprawiania polityki. Jeśli setki osób Wam tłumaczą że źle to wygląda, a nikt nie chwali i nie broni takiego gestu jak ten wpis, to jest możliwe że krytycy jednak mają rację" - stwierdził nawiązując m.in. do krytycznych wpisów internautów pod wpisem ze zdjęciem umieszczonym na koncie rzecznika MSZ.

"Mam odmienny ogląd tej sprawy niż Pan i tak pozostanie" - odparł Jasina.

W czasie tzw. rzezi wołyńskiej, której kumulacją była tzw. krwawa niedziela, 11 lipca 1943 roku, zamordowano ok. 50-60 tys. Polaków i - w odwecie - ok. 2-3 tys. Ukraińców.