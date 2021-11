Prawo jest tworzone dla ludzi. By jednak było stosowane musi być rozumiane i w tym pomaga Legal Design. To nowy trend w komunikacji prawnej skoncentrowany na prostym języku, który narodził się już kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych skąd teraz do nas przychodzi – tłumaczyła w programie Rzecz o prawie partner w DZP Anna Partyka-Opiela.