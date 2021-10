Wiceszef MSZ: Początek wojny z UE? Jeśli już mówimy o wojnie, to nie początek

To na pewno nie początek, jeśli w ogóle mówimy tu o wojnie czy o sporze - mówił w rozmowie z RMF FM wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Jabłoński, pytany o to czy wyrok TK ws. prymatu prawa polskiego nad unijnym to "początek wojny Polski z UE".