W 2024 roku miejskie eventy związane z bieganiem niewątpliwie wróciły do mody i coraz więcej osób przekonuje się, że wcale nie trzeba być sportowcem, aby wziąć czynny udział w wydarzeniach biegowych. Sport jest atrakcyjnym sposobem na wzbudzenie powszechnego zainteresowania, nawet w dziedzinach, które na pierwszy rzut oka niekoniecznie się z nim kojarzą. 34. Bieg Niepodległości w Warszawie jest wydarzeniem, które łączy ze sobą z pozoru dwie odległe misje: kreowania patriotycznej postawy oraz promowania aktywnego stylu życia. Jak się okazuje, obie te idee skupiają wokół siebie coraz więcej ludzi, bo Bieg Niepodległości na 11 listopada stał się największym biegiem w Polsce.

Od konstytucji po niepodległość – warszawskie biegi z misją

Fundacja „Maraton Warszawski” wraz z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Aktywną Warszawą są organizatorami popularnego cyklu imprez sportowych, znanego pod nazwą „Warszawskiej Triady Biegowej”, w skład której wchodzą: Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości. Celem każdego z tych trzech biegów jest umożliwienie biegaczom, ich rodzinom oraz wszystkim zainteresowanym świętowania kolejnych rocznic – istotnych dla historii Polski oraz jej stolicy – na sportowo. Sponsorem głównym Warszawskiej Triady Biegowej jest PKO Bank Polski, który podczas dwóch tegorocznych biegów z tego cyklu zorganizował akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia i w procesie leczenia. Nie inaczej będzie 11 listopada, kiedy to po raz trzeci w tym sezonie biegacze spotkają się na trasie, by nie tylko postarać się o nowe rekordy życiowe, ale jednocześnie wspomóc szczytny cel. Ważnym elementem każdego eventu jest symbolika, która ściśle nawiązuje do najważniejszych dat w dziejach kraju. Na starcie 34. Biegu Niepodległości wszyscy wspólnie odśpiewają hymn państwowy, a ubrani w biel i czerwień biegacze utworzą wielotysięczną narodową flagę, która o 11.11 rozpocznie bieg na 10 kilometrów. Dla młodszych biegaczy w wieku od 10 do 14 lat przygotowano Milę Niepodległości, która rozpocznie się nieco wcześniej, a jej uczestnicy przebiegną dystans 1918 metrów, nawiązujący oczywiście do roku odzyskania przez Polskę niepodległości.

Polska biegami stoi – rosnąca popularność biegów ulicznych

13 tysięcy – tylu uczestników zapisało się już na tegoroczny bieg z okazji 11 listopada, choć organizatorzy zapowiadają, że do zakończenia zapisów liczba ta osiągnąć może nawet 19 tysięcy. Jest to kolejny przykład „biegowego boomu”, który jest widocznie zauważalny w tym roku, a potwierdzają to liczby innych wydarzeń biegowych organizowanych w Warszawie. Tegoroczny 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski osiągnął rekordową liczbę uczestników (13 422), wrześniowy 46. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski zgromadził największą liczbę biegaczy od 2018 roku (7189), a towarzysząca mu Nice to Fit You Warszawska Dycha również odnotowała rekord frekwencji (5358). Przykład stolicy jest najbardziej wyrazisty, ale fakty są takie, że wzrost zainteresowania bieganiem widoczny jest w całej Polsce, a dodatkowo, w coraz większej liczbie miejscowości można wziąć udział w biegach patriotycznych. O tym, jak istotny i wyjątkowy jest bieg 11 listopada opowiada Mariusz Giżyński, żołnierz, wielokrotny zwycięzca stołecznego Biegu Niepodległości.

– Bieg Niepodległości to wyjątkowe wydarzenie. Łączy dwie moje pasje: służbę w Wojsku Polskim i pasję do sportu. Świętowanie odzyskania przez nasz kraj niepodległości na sportowo, biegając, to idealna przestrzeń dla mnie, gdzie czuję się doskonale – mówi Mariusz Giżyński.

W podobnym duchu wypowiada się Artur Kobuszewski, znany szerzej jako „Biegowy Wariat”.

– Od dziesięciu lat biorę udział w Biegu Niepodległości. Dla mnie osobiście jest to jeden z najważniejszych biegów, zarówno jeżeli chodzi o dystans, ale i również o emocje, jakie mu towarzyszą. Podczas tego wydarzenia wszystkich nas łączy jeden cel – wolność przez duże W. Bieganie może symbolizować dążenie do wytrwałości i pokonywania trudności, które charakteryzowały również drogę do osiągnięcia niepodległości przez nasz kraj. Ten bieg zawsze daje poczucie jedności i solidarności, a utworzona polska flaga z biało-czerwonych koszulek biegaczy dodaje mnóstwo energii – mówi Artur Kobuszewski.

„POLiczmy się” – wyjątkowa akcja na ostatniej prostej biegowego sezonu

W samym Dniu Niepodległości oraz poprzedzającym go weekendzie odbędzie się kilkadziesiąt biegów nawiązujących do tego święta, a ich gospodarzami będą rozsiane po całej Polsce wsie, gminy i miasta. Dzięki temu dziesiątki tysięcy biegaczy będzie mogło wspólnie świętować ten dzień w duchu patriotyzmu i sportu, niezależnie od tego, czy znajdą się wśród wielotysięcznego tłumu w stolicy, czy będą jednymi z kilkunastu uczestników lokalnego biegu. W związku z tym fundacja „Maraton Warszawski” wspólnie z MagazynBieganie.pl wystartowała z akcją „POLiczmy się”, której celem jest policzenie wszystkich uczestników każdego z biegów niepodległościowych w całym kraju, aby pokazać skalę zaangażowania biegaczy w te wyjątkowe święto.

Dołącz do Biegu Niepodległości w Warszawie!

Start i meta 34. Biegu Niepodległości tradycyjnie będzie znajdować się przy alei Jana Pawła II – biegi rozpoczną się na wysokości ul. Miłej. Organizatorzy zachęcają do udziału w biegu na 10 kilometrów, zapisów w kategorii Nordic Walking na dystansie około 5 kilometrów oraz w Mili Niepodległości dla dzieci i młodzieży. Co ciekawe, w Biegu Niepodległości mogą pobiec także ci, którzy 11 listopada nie mogą być w Warszawie. Dla nich uruchomiono równolegle zapisy na wirtualną edycję wydarzenia.

34. Bieg Niepodległości w Warszawie jest nie tylko okazją do podjęcia sportowego wyzwania, ale także pięknym przykładem, jak historia może łączyć, a nie dzielić. Wspólne świętowanie ważnych dla Polski rocznic w duchu sportu i dobroczynności pozwala każdemu, bez względu na wiek czy poziom sprawności, poczuć się częścią wielkiej wspólnoty. Dzięki temu uczestnicy mogą na nowo przypomnieć sobie o najważniejszych wydarzeniach dla polskiej historii i jednocześnie wesprzeć potrzebujących, pokazując, że wspólna troska i solidarność mają ponadczasową wartość.

