Badacze zainteresowali się możliwym antynikotynowym działaniem semaglutydu, gdy zgłaszano przypadki zmniejszonej chęci palenia u pacjentów leczonych tą substancją.

Naukowcy z National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health i Case Western Reserve University School of Medicine w USA stwierdzili, że podobne efekty zaobserwowano u osób z rozpoznaniem otyłości, a wyniki były widoczne już w ciągu 30 dni od przepisania recepty, co uznano za równoznaczne ze stosowaniem środka.

Wskazane wyniki zachęciły naukowców do konkluzji, że istnieje potrzeba przeprowadzenia badań klinicznych w celu oceny potencjału semaglutydu w leczeniu uzależnienia od nikotyny.