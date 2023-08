Ozempic, lek na cukrzycę typu 2, i Wegovy, zastrzyk przeciw otyłości, oba zawierające semaglutyd, stały się niezwykle popularne, między innymi dlatego, że mogą pomóc stracić nawet ponad 10 proc. masy ciała. Obecnie naukowcy zaczęli badania kliniczne, by sprawdzić, czy leki te mogą przynieść korzyści także w leczeniu innych schorzeń.



- Wiemy już, że leki te są niezwykle skuteczne w kilku ważnych problemach zdrowotnych. Czy mogą mieć wpływ na długość i jakość życia? Wydaje się, że to zbyt piękne, by było prawdziwe, ale uważam, że należy zbadać wszelkie potencjalne korzyści - mówi w rozmowie z The Guardian dr Christian Hendershot, dyrektor programu badań nad uzależnieniami na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hil.

- Nadmierna waga jest istotnym czynnikiem ryzyka szeregu chorób współistniejących, w tym stłuszczenia wątroby, wielu nowotworów, demencji i chorób układu krążenia. Biorąc pod uwagę te powiązania, prowadzimy badania kliniczne w kierunku potencjalnego dobroczynnego efektu semaglutydu na te schorzenia - dodaje dr Harshal Deshmukh, konsultant endokrynologii i starszy wykładowca na Uniwersytecie w Hull.



W tym miesiącu firma Novo Nordisk produkująca Wegovy ogłosiła, że ​​ten zastrzyk odchudzający może zmniejszyć nawet o 20 proc. ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, jak udar lub zawał serca, u osób z nadwagą lub otyłością.