Wielka Brytania dopuszcza do użycia pigułkę na COVID-19

Wielka Brytania dopuściła warunkowo do użycia w terapii COVID-19 antywirusowy lek koncernu Merck, molnupiravir, który podawany jest doustnie w formie pigułek. Tym samym Wielka Brytania jest pierwszym krajem świata, który dopuścił do życia to lekarstwo, choć na razie nie jest jasne, kiedy będzie ono dostępne dla chorych.