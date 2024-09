Za przelewy z danymi osobowymi PiS słono zapłaci? Jest doniesienie do UODO

W ubiegły czwartek Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała sprawozdanie PiS z kampanii przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. PKW dopatrzyła się nadużyć na 3,8 mln zł, co oznacza, że partia będzie musiała zwrócić tę kwotę do Skarbu Państwa. Oprócz tego otrzyma o 10,8 mln zł mniejszą dotację stanowiącą zwrot wydatków poniesionych na kampanię, o taką samą kwotę zostanie też obniżona coroczna subwencja wypłacana PiS do końca kadencji. W sumie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego straci co najmniej 57,6 mln zł.

Partia wpadła więc w poważne kłopoty finansowe i by sobie z nimi poradzić, zachęca do wpłat nie tylko posłów (ci mają „dobrowolnie” dotować ją kwotą 1000 zł miesięcznie) i europarlamentarzystów (5 tys. zł miesięcznie) ale i zwykłych obywateli. Apel w tej sprawie pojawił się na stronie PiS, rozpowszechniali go też w mediach społecznościowych posłowie tej partii.

Czy Prawo i Sprawiedliwość narusza RODO

Posłanka Koalicji Obywatelskiej z Gdańska, Agnieszka Pomaska zapowiedziała złożenie doniesienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazuje w nim na możliwość naruszenia przez PiS rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W piśmie powołuje się na słowa prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego z konferencji prasowej, że "przygotowana już jest akcja wpłacania po kilka groszy, żeby nam utrudnić sytuację, ale my będziemy mieli z tego korzyść, ponieważ będziemy wiedzieć, gdzie są Silni Razem i to jest też dla nas ważne".