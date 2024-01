Trybunał zauważył, że dane osobowe przechowywane w rejestrze policyjnym w Bułgarii obejmują w szczególności pobrane odciski palców, fotografie oraz próbki pobrane w celu ustalenia profilu DNA. Rejestr zawiera również dane dotyczące przestępstw popełnionych przez skazanego oraz wyroków skazujących zapadłych z tego tytułu. Dane te mogą być niezbędne do celów sprawdzenia ewentualnego udziału osoby, której dane dotyczą, w popełnieniu przestępstw innych niż to, za które została prawomocnie skazana.

- Nie jest jednak tak, że w stosunku do wszystkich tych osób istnieje taki sam stopień ryzyka udziału w popełnieniu innych przestępstw, co uzasadniałoby jednolity okres przechowywania dotyczących ich danych. Czynniki takie jak charakter i waga popełnionego przestępstwa lub brak powrotu do przestępstwa mogą skutkować tym, że ryzyko, jakie stanowi osoba skazana, niekoniecznie uzasadnia utrzymanie do chwili jej śmierci dotyczących jej danych w rejestrze policyjnym. W konsekwencji termin ten jest odpowiedni jedynie w szczególnych okolicznościach, które należycie go uzasadniają — wyjaśnił unijny Trybunał.

Jego zdaniem tak nie jest w przypadku, gdy termin ten stosuje się w sposób ogólny i niezróżnicowany do każdej osoby prawomocnie skazanej za umyślne przestępstwo.

- Prawo Unii wymaga, aby uregulowanie krajowe przewidywało obowiązek okresowego przeglądu przez administratora danych, czy to przechowywanie jest nadal niezbędne, i przyznawało zainteresowanej osobie prawo do usunięcia tych danych, w razie gdyby tak już nie było — podkreślił TSUE.

Wyrok oznacza, że policja czy inne organy nie mogą przechowywać danych biometrycznych i genetycznych dotyczących wszystkich osób prawomocnie skazanych za umyślne przestępstwo do ich śmierci. Nawet jeśli ogólne i niezróżnicowane przechowywanie danych ma służyć zapobieganiu przestępczości, prowadzeniu śledztw, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, organy krajowe muszą nałożyć na administratora danych obowiązek okresowego przeglądu, czy takie przechowywanie jest nadal niezbędne, a zainteresowanemu przyznać prawo do usunięcia jego danych, gdy już tak nie jest.

sygn. akt C-118/22