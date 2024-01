Szansa dla rynku i ochrony

Stworzenie systemu certyfikacji dla procesów przetwarzania danych może mieć ogromny wpływ na rynek. Przede wszystkim to szansa na zagospodarowanie nowej gałęzi w usługach związanych z ochroną danych osobowych, z której mogą skorzystać np. kancelarie prawne czy firmy doradcze, zainteresowane przyznawaniem certyfikatów. Z kolei dla administratorów uzyskanie certyfikatu w określonym obszarze związanym z przetwarzaniem danych osobowych, to duża szansa na zyskanie przewagi rynkowej. Taki certyfikat, przyznawany po spełnieniu określonych wymagań, będzie sygnałem dla klientów i partnerów biznesowych na temat jakości w podejściu do ochrony danych osobowych w danym podmiocie. W ten sposób administrator może zyskać większe zaufanie klientów, którzy powierzą mu swoje dane. Ma to być bowiem potwierdzenie spełnienia przez administratora najwyższych standardów przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej Dane osobowe Ile warte są dane osobowe w internecie i za co nimi płacimy Pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dane, w tym dane osobowe, stanowią ważne aktywa. Mają wartość. Znane powiedzenie głosi: „Nie ma nic za darmo”, a przecież internet i możliwości, jakie nam oferuje, zdają się przeczyć tej zasadzie. Czy rzeczywiście?

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że certyfikat nie zwolni administratora z konieczności dbania o ochronę danych osobowych. Wręcz przeciwnie. Będzie musiał dbać o to, by móc utrzymać ten certyfikat, gdyż jeżeli okaże się, że przestał spełniać odpowiednie wymagania, to zostanie mu on odebrany albo nie będzie go w stanie odnowić. Jego posiadanie nie uchroni też przed kontrolą Prezesa UODO i egzekwowaniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez organ nadzorczy. Certyfikat to prestiż i potwierdzenie wysokiej jakości danego podmiotu, wyróżniający go na rynku.

Jakub Groszkowski jest zastępcą prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych