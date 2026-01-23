Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nowy sygnał z RPP: możliwe cięcia stóp już w lutym lub marcu

Polska może wznowić obniżki stóp procentowych już w przyszłym miesiącu lub w marcu, ponieważ inflacja pozostaje pod kontrolą – powiedziała agencji Bloomberg członkini Rady Polityki Pieniężnej Iwona Duda.

Publikacja: 23.01.2026 10:15

Czy RPP wznowi obniżki stóp? Nowy sygnał z Rady

Czy RPP wznowi obniżki stóp? Nowy sygnał z Rady

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Urszula Lesman

– Obecnie sytuacja pod względem inflacji jest na tyle korzystna, że oba scenariusze — obniżka stóp w lutym albo w marcu — wydają mi się prawdopodobne – powiedziała Duda w rozmowie z Bloombergiem. – Niska inflacja jest faktem, a wszystko wskazuje na to, że obserwowane spowolnienie wzrostu cen będzie miało trwały charakter – dodała.

Agencja zauważa, że Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała cykl obniżek na styczniowym posiedzeniu, po tym jak w ubiegłym roku w sześciu krokach obniżyła stopę referencyjną łącznie o 175 punktów bazowych – do poziomu 4 proc. Poluzowanie polityki pieniężnej było możliwe dzięki spadkowi inflacji do 2,4 proc. w grudniu z 5 proc. w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Jaką inflację w Polsce prognozuje RPP?

Iwona Duda spodziewa się, że w najbliższych miesiącach dynamika cen pozostanie na poziomie celu inflacyjnego banku centralnego, wynoszącego 2,5 proc., lub poniżej niego, ponieważ ryzyka dla stabilności cen — takie jak szybciej rosnące koszty usług — będą stopniowo słabnąć.

Czytaj więcej

Stabilna, najniższa od lat inflacja bazowa w Polsce
Dane gospodarcze
Stabilna, najniższa od lat inflacja bazowa w Polsce

Podobnie jak inni członkowie RPP, Duda podkreśliła, że przestrzeń do dalszego luzowania polityki pieniężnej staje się „coraz mniejsza”, biorąc pod uwagę skalę ubiegłorocznych obniżek oraz luźną politykę fiskalną. Jak dodała, Rada będzie również uważnie obserwować sytuację na rynku pracy, zwłaszcza po przyspieszeniu wzrostu wynagrodzeń w grudniu.

Reklama
Reklama

– Przerwa w obniżkach była potrzebna, aby obserwować sytuację i sprawdzić, jakie impulsy inflacyjne — jeśli w ogóle — pojawią się na początku roku – powiedziała Duda. Jej zdaniem RPP prawdopodobnie rozpocznie w marcu dyskusję o docelowym poziomie stóp procentowych kończącym cykl łagodzenia polityki pieniężnej, gdy dostępne będą najnowsze projekcje banku centralnego. Jak dodała, ostatnie napięcia geopolityczne nie mają większego wpływu na polską gospodarkę, jednak Rada pozostaje czujna.

Czytaj więcej

Tyrowicz: przy przyspieszeniu gospodarki potrzebna jest ostrożność w polityce pieniężnej
Dane gospodarcze
Profesor Tyrowicz: obecny poziom stóp procentowych powinien pozostać bez zmian

– Jeśli pojawią się silne impulsy, zareagujemy odpowiednio, w zależności od rozwoju sytuacji — albo przedłużając obecną przerwę w obniżkach, albo nawet podnosząc stopy procentowe – powiedziała Duda. – Na ten moment jednak nie przewiduję takiego scenariusza – dodała członkini RPP w rozmowie z Bloombergiem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl/ Bloomberg

Dane Gospodarcze Inflacja Stopy Procentowe Organizacje Rada Polityki Pieniężnej (RPP) Iwona Duda
Pozytywna niespodzianka w przemyśle na koniec 2025 r.
Dane gospodarcze
Pozytywna niespodzianka w przemyśle na koniec 2025 r.
Wizerunek USA traci przez Trumpa. Polska na 31. miejscu Global Soft Power Index
Dane gospodarcze
Wizerunek USA traci przez Trumpa. Polska na 31. miejscu Global Soft Power Index
Rosja notuje najgwałtowniejszy wzrost cen od początku agresji na Ukrainę
Dane gospodarcze
Inflacja galopuje w Rosji. „Dzięki temu człowiekowi”
Tyrowicz: przy przyspieszeniu gospodarki potrzebna jest ostrożność w polityce pieniężnej
Dane gospodarcze
Profesor Tyrowicz: obecny poziom stóp procentowych powinien pozostać bez zmian
5 proc. wzrostu w cieniu wojny handlowej. Chiny trzymają kurs
Dane gospodarcze
PKB Chin wzrósł o 5 proc. w 2025 roku
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama