– Obecnie sytuacja pod względem inflacji jest na tyle korzystna, że oba scenariusze — obniżka stóp w lutym albo w marcu — wydają mi się prawdopodobne – powiedziała Duda w rozmowie z Bloombergiem. – Niska inflacja jest faktem, a wszystko wskazuje na to, że obserwowane spowolnienie wzrostu cen będzie miało trwały charakter – dodała.

Agencja zauważa, że Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała cykl obniżek na styczniowym posiedzeniu, po tym jak w ubiegłym roku w sześciu krokach obniżyła stopę referencyjną łącznie o 175 punktów bazowych – do poziomu 4 proc. Poluzowanie polityki pieniężnej było możliwe dzięki spadkowi inflacji do 2,4 proc. w grudniu z 5 proc. w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Jaką inflację w Polsce prognozuje RPP?

Iwona Duda spodziewa się, że w najbliższych miesiącach dynamika cen pozostanie na poziomie celu inflacyjnego banku centralnego, wynoszącego 2,5 proc., lub poniżej niego, ponieważ ryzyka dla stabilności cen — takie jak szybciej rosnące koszty usług — będą stopniowo słabnąć.

Podobnie jak inni członkowie RPP, Duda podkreśliła, że przestrzeń do dalszego luzowania polityki pieniężnej staje się „coraz mniejsza”, biorąc pod uwagę skalę ubiegłorocznych obniżek oraz luźną politykę fiskalną. Jak dodała, Rada będzie również uważnie obserwować sytuację na rynku pracy, zwłaszcza po przyspieszeniu wzrostu wynagrodzeń w grudniu.