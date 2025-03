Za i przeciw obniżkom stóp procentowych przez RPP

Poza obawami o górkę inflacyjną w ostatnim kwartale, RPP ma jeszcze w talii kilka kart z argumentami za brakiem obniżek stóp. Po pierwsze: prognozy inflacji bazowej, sugerujące jej względną stabilizację w okolicach 4 proc. do końca roku. Po drugie, a w związku z pierwszym: wciąż wizję wysokiej dynamiki wynagrodzeń. Dokładne liczby poznamy w nowej projekcji inflacyjnej, ale można zakładać, że będzie to dynamika w okolicach 9 proc. średnio w tym roku. To niby wyraźnie mniej (nominalnie, ale też realnie) niż w 2024 r., ale wciąż dużo. Po trzecie: niepewność geopolityczna. Po czwarte: dobre prognozy wzrostu gospodarczego, oparte na ożywieniu inwestycyjnym i solidnym popycie konsumenckim. Nowa projekcja NBP w centralnym scenariuszu zakłada, że PKB Polski urośnie realnie w 2025 r. o 3,8 proc. To prognoza o 0,4 pp. wyższa niż w poprzedniej projekcji, z listopada 2024 r. W 2026 r. PKB Polski ma urosnąć o 3 proc., a w 2027 r. o 2,3 proc.

Z drugiej strony, przynajmniej część z tych argumentów można zbijać – np. prognozy inflacji z wyłączeniem czynników jednorazowych i niezależnych od NBP (np. podwyżek taryf za energię czy akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe) sugerują jednak tendencję spadkową w kolejnych kwartałach. Jednocześnie mniej restrykcyjna polityka monetarna byłaby wsparciem w realizacji długoterminowych wyzwań przed polską gospodarką.

Miesiąc temu w te tony w rozmowie z „Rzeczpospolitą” uderzał Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego: - Jest pytanie, czy w świetle zagrożeń dla europejskiej gospodarki – co może spowodować, że dalsze ożywienie w Polsce będzie dość rachityczne – i biorąc pod uwagę, że według większości dostępnych prognoz inflacja w średnim terminie w Polsce jednak będzie w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu [1,5-3,5 proc. – red.] - należy utrzymywać tak duży stopień restrykcyjności polityki pieniężnej w Polsce jak obecnie. A tym bardziej: czy należy pozwolić na to, aby ona stała się jeszcze bardziej restrykcyjna, tłumiąc ożywienie gospodarki i utrudniając transformację polskiej gospodarki, niezbędną wobec globalnych wyzwań – mówił.

Piotr Bujak zauważał, że jeżeli podstawowe stopy procentowe NBP nie zostaną obniżone już w trakcie tego roku, to realna stopa procentowa będzie wzrastać. - To, w połączeniu z postępującą, realną efektywną aprecjacją kursu złotego, a także z następującym w tle zacieśnianiem ilościowym, czyli z wygasaniem portfela papierów wartościowych zakupionych przez bank centralny w trakcie pandemii, oznacza istotne zaostrzenie ogólnych warunków monetarnych w polskiej gospodarce – komentował główny ekonomista PKO BP.