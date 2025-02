Co dalej z inflacją?

Obecne prognozy zakładają, że inflacja może jeszcze nieco wzrosnąć w lutym i marcu, w drugim powinien rozpocząć się jej spadek. Aktualne prognozy NBP zakładają średnią inflację 5,3 proc. w pierwszym kwartale i 5,2 proc. w drugim. W trzecim kwartale inflacja wyraźnie spadnie (według prognoz NBP w okolice 4,1 proc.), co będzie związane z efektem bazy sprzed roku. Zniknie bowiem wpływ częściowego odmrożenia cen energii z lipca 2024 r.

Największą niewiadomą jest obecnie poziom inflacji w ostatnim kwartale, bo zależeć będzie w dużej mierze od tego, czy i przy jakich taryfach nastąpi całkowite odmrożenie cen energii (działania osłonowe obowiązujące do końca września). NBP wylicza, że przy obecnych taryfach inflacja znów urosłaby do 4,8 proc. (średnio w czwartym kwartale). Część ośrodków analitycznych przewiduje jednak, że skala odbicia inflacji będzie mniejsza lub nie będzie go wcale. Takie założenie wspierają słowa ministerki klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z wtorkowej rozmowy w RMF FM. Zapowiedziała ona, że rząd podejmie decyzje na podstawie analizy wniosków taryfowych przesłanych przez spółki energetyczne do URE (w kwietniu). – Moim zdaniem taryfy nie zejdą jeszcze do poziomu cen mrożonych i interwencja będzie dalej potrzebna. Ale będę o tym rozmawiać z ministrem finansów – mówiła Hennig-Kloska.

Od trajektorii inflacji zależą decyzje w sprawie obniżek stóp procentowych. Zgodnie z retoryką prezesa NBP i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego, Rada oczekuje stabilizacji inflacji oraz prognoz niewskazujących na jej odbicie. Z tego punktu widzenia wizja podwyżki cen energii od października, podbijającej inflację, bruździ Radzie. Gdyby ze strony rządu wyszły jasne, oficjalne dokumenty wskazujące przynajmniej na stabilizację cen energii dla gospodarstw domowych po wrześniu, to mógłby być to dla RPP sygnał, aby przyspieszyć rozmowy o luzowaniu polityki pieniężnej. Z drugiej strony, takie odczyty inflacji jak wstępne styczniowe – wyższe od prognoz – rzecz jasna nie zwiększą w Radzie chęci do obniżek.