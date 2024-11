Najnowsze dane o PKB Polski zaskoczyły. Konsumpcja słabnie, zapasy rosną

Obecnie średnie prognozy ekonomistów zakładają, że w czwartym kwartale dynamika polskiego PKB wyraźnie przyspieszy, do 3,5 proc. rok do roku. W całym 2024 r. polska gospodarka urośnie o 3 proc. W 2025 r. dynamika aktywności gospodarczej w Polsce ma przyspieszyć do 3,6 proc. Oczekuje się m.in. ożywienia inwestycyjnego dzięki środkom z KPO i obniżkom stóp procentowych.

Opinie

Kilka rozczarowujących obserwacji w danych o PKB

Paweł Ropiak, ekspert departamentu badań i analiz Banku Gospodarstwa Krajowego



Pod maską danych kryje się kilka rozczarowujących obserwacji. Zawiodła konsumpcja, choć oczekiwano, że pozostanie głównym silnikiem wzrostu. Jej wkład do wyniku obniżył się do +1 pkt proc. rok do roku z 4,8 pkt proc. w II kwartale. Po odsezonowaniu wynik wyniósł -0,4 proc. kwartał do kwartału. W jej miejsce wkroczyły zapasy, które dodały do wzrostu 3,2 pkt proc. Po pięciu kwartałach redukcji przedsiębiorcy ponownie zwiększyli ich stan, o 18,9 mld zł. Nie zaskoczył ujemny wkład eksportu netto (-1,5 pkt proc.) oraz wyhamowanie dynamiki inwestycji do zera.

Struktura wzrostu gospodarczego wskazuje, że konsumenci nie stawili się po zakupy towarów przygotowanych przez przedsiębiorców – stąd wysokie zapasy. Słaby wynik konsumpcji zwiastowały już wrześniowe dane o sprzedaży detalicznej (spadek o 3 proc. rok do roku). Dane za październik sugerują jednak, że wrześniowe tąpnięcie nie było strukturalnym załamaniem. Niepokoi słaby wynik inwestycji, ale one swój czas będą miały w 2025 r., gdy przyspieszą projekty w ramach KPO.



Jakub Szczepaniec, ekspert działu analiz makroekonomicznych Alior Banku



Ożywienie, które obserwowaliśmy w pierwszej połowie roku, w trzecim kwartale wyraźnie siadło. Główne przyczyny to znaczne osłabienie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, w obu przypadkach wzrost roczny był śladowy. Rozczarowująca jest postawa konsumenta. Wygląda na to, że mimo silnej dynamiki wynagrodzeń, gospodarstwa domowe w trzecim kwartale ograniczały wydatki, przynajmniej w kraju. To m.in. efekt wysokich stóp, zachęcających do oszczędności.

W głównej mierze wzrost PKB w trzecim kwartale tworzył przyrost zapasów. To częściowo efekt ich odbudowy po drenażu w ostatnich kwartałach, i przed spodziewaną poprawą sytuacji. Z drugiej strony, ożywienie popytu krajowego zahamowało, w przypadku popytu zagranicznego mamy przedłużającą się flautę. Firmy zostały więc częściowo z niesprzedanymi towarami.

Dane za trzeci kwartał uznajemy za sygnał ostrzegawczy. Nie wykoleja on perspektywy trwającego ożywienia, a raczej sugeruje lekką redukcję jego tempa.