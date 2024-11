„Polska w III kwartale spadła z europejskiego podium, ale więcej w tym zasługi rozjazdu między dynamiką PKB w cenach stałych roku poprzedniego (3,2 -> 2,7) i roku bazowego (3,6 -> 1,7) niż naszej słabości" – komentują ekonomiści Pekao.

Jednocześnie spadek PKB Polski kwartał do kwartału o 0,2 proc. to wynik poniżej unijnej średniej. Większe tąpnięcie odnotowano tylko na Węgrzech (-0,7 proc.) i Łotwie (-0,4 proc.). „O ile w II kwartale br. polska gospodarka była jedyną w regionie, której udało się uniknąć spowolnienia i negatywnego zaskoczenia w danych o PKB, co wskazywało na względną odporność na słabość gospodarczą Niemiec, to już wyniki III kwartału wyłamują się z tego wzorca. W regionie CEE jeszcze tylko Węgry zanotowały spadek odsezonowanego PKB w III kwartale” – zauważają ekonomiści Santander Bank Polska i konstatują: „Dane nie są na tyle dobre, aby być spokojnym co do kondycji krajowej gospodarki, ale też nie wystarczająco złe, aby uznać, że scenariusz gospodarczy dramatycznie się pogorszył”.

Wciąż kiepsko radzi sobie m.in. gospodarka niemiecka, z dynamiką roczną na poziomie -0,2 proc. i kwartalną +0,2 proc. Prym wiodą m.in. kraje południa Europy, szczególnie Hiszpania. – Myśleliśmy, że te gospodarki będą cierpieć z powodu wysokich stóp procentowych, kosztów obsługi długu. Sądziliśmy, że boom turystyczny po pandemii się skończy. Oczekiwaliśmy, że znikną bodźce fiskalne, obniżając popyt w tych gospodarkach. Tak się nie stało. Te kraje to teraz kotwica stabilności dla europejskiej gospodarki – mówił w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Christian Schulz, zastępca głównego ekonomisty na Europę w Citi Research.