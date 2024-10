Rozczarowały za to dane z Włoch. Wzrost włoskiego PKB był w trzecim kwartale zerowy, po tym jak w drugim wyniósł on 0,2 proc. Średnio spodziewano się, że również w trzecim kwartale wyniesie on 0,2 proc.

Najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką strefy euro była Hiszpania. Jej PKB wzrósł w trzecim kwartale aż o 0,8 proc. kw./kw. (3,4 proc. rok do roku), czyli o tyle samo, co w poprzednich trzech miesiącach. Średnio prognozowano 0,6 proc. wzrostu.

Jak radziły sobie gospodarki państw naszego regionu?

W środę opublikowano również wstępne dano o PKB Czech i Węgier. Oba kraje co prawda nie należą do strefy euro, ale ich gospodarki są bardzo silnie powiązane z Niemcami.

Wzrost czeskiego PKB wyhamował z 0,4 proc. do 0,3 proc. Średnio oczekiwano, że utrzyma się on na poziomie 0,4 proc. Licząc rok do roku, wzrost gospodarczy przyspieszył jednak z 0,6 proc. do 1,3 proc.

Węgry wpadły za to w techniczną recesję. Ich PKB niespodziewanie spadł w trzecim kwartale o 0,7 proc., po spadku w drugim o 0,3 proc. Licząc rok do roku, gospodarka skurczyła się o 0,8 proc. (bez uwzględniania czynników sezonowych), po wzroście o 1,5 proc.

- Słabsze niż oczekiwano dane o PKB za trzeci kwartał z Europy Środkowej, pokazujące, że gospodarka węgierska weszła w recesję, sugerują, że stagnacja popytu ze strony strefy euro wciąż ogranicza aktywność gospodarczą. Regionalne ożywienie będzie wolniejsze, niż wcześniej się spodziewano – twierdzi Nicholas Farr, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.