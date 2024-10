Niemiecki PKB wzrósł w trzecim kwartale o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Analitycy średnio prognozowali wcześniej, że gospodarka niemiecka znów skurczy się o 0,1 proc. Dane za drugi kwartał zrewidowano jednak w dół - z minus 0,1 proc. do minus 0,3 proc. Gospodarce Niemiec udało się jednak uniknąć technicznej recesji, czyli dwóch kwartałów spadku PKB z rzędu.

W reakcji na dane o PKB Niemiec, euro umacniało się o 0,3 proc. wobec dolara. Za 1 euro płacono w środę rano 1,0845 USD, czyli najwięcej od tygodnia. Notowana kontraktów terminowych wskazywały, że spadły szanse na to, że Europejski Bank Centralny obniży w grudniu stopy procentowe o 50 pb. O ile przed publikacją danych o niemieckim PKB rynek oceniał je na 45 proc., po tym jak okazało się, że Niemcy uniknęły recesji, prawdopodobieństwo grudniowego cięcia o 50 pb. spadło do 22 proc.

W jakiej kondycji jest gospodarka Niemiec?

Gospodarka naszego zachodniego sąsiada, co prawda uniknęła formalnego wejścia w techniczną recesję, ale od końcówki 2022 r. balansuje na jej krawędzi. Od czwartego kwartału 2022 r., co drugi kwartał był tam spadkowy.

O ile przez 2023 r. niemiecki PKB spadł o 0,3 proc., to wygląda na to, że dane za cały 2024 r. również okażą się słabe. Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje zerowy wzrost gospodarczy za ten rok. Poszczególne prognozy są w przedziale od minus 0,3 proc. (Handelsblatt Research Institute) do plus 0,2 proc. (Deutsche Bank i Caixa Bank). Lepsza koniunktura jest spodziewana w przyszłym roku. Mediana prognoz sugeruje bowiem wzrost PKB Niemiec wynoszący 0,8 proc. Projekcje analityków są w przedziale od minus 0,3 proc. (znów Handelsblatt Research Institute) do plus 1,4 proc (AFI).

- Gospodarka Niemiec coraz mocniej mierzy się z kryzysem, który jest nie tylko cykliczny, ale również strukturalny – stwierdził Moritz Schularik, szef instytutu IfW, czyli jednego z wiodących niemieckich think-tanków gospodarczych. Jego instytut spodziewa się, że niemiecki PKB spadnie w 2024 r. o 0,1 proc.