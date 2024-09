Wskaźnik Menedżerów Logistyki PMI dla sektora przetwórczego w strefie euro spadł we wrześniu do 44,8 pkt – wynika ze wstępnego odczytu od S&P Global. To już ponad dwa lata, gdy miesiąc w miesiąc dane z ankiet wśród menedżerów są poniżej neutralnych 50 pkt, oddzielających poprawę od regresu.

Tym razem odczyt był nie tylko wyraźnie niższy od sierpniowego (45,8 pkt), ale w ogóle najniższy od dziewięciu miesięcy. Był też niższy od konsensusu prognoz (45,6 pkt). Słowem - pogorszenie koniunktury nie tylko jest kontynuowane, ale też ma coraz większy zasięg.

Do tego PMI dla usług osunął się do poziomu 50,5 pkt – najniżej od ponad pół roku. Łączony PMI dla przetwórstwa i usług w strefie euro spadł we wrześniu do 48,9 pkt, i znalazł się poniżej neutralnych 50 pkt po raz pierwszy od siedmiu miesięcy.

PMI w Niemczech najniżej od roku

Coraz gorzej wyglądają dane z Niemiec. PMI dla tamtejszego przemysłu spadł do poziomu 40,3 pkt, najniżej od roku. – Spadek w sektorze przemysłowym ponownie się pogłębił, rozwiewając wszelkie nadzieje na rychłe ożywienie. Produkcja spadła najmocniej od roku, wolumen nowych zamówień załamał się. Tempo redukcji zatrudnienia było najwyższe od pandemii COVID-19 w 2020 r.