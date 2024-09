Ekonomiści: odbicie w przemyśle wciąż się oddala

– Najprawdopodobniej w trzecim kwartale przemysł pozostanie w cieniu – ocenia też Monika Kurtek.

Za to rynek pracy ma pozostać w sierpniu relatywnie silny. Konsensus prognoz 21 zespołów ekonomistów wskazuje, że zatrudnienie w większych przedsiębiorstwach spadło rok do roku o 0,3 proc., a przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 11 proc. rok do roku.

Choć spadek zatrudnienia brzmi groźnie, warto podkreślić, że w porównaniu z II kwartałem br. nastąpić ma jednak pewna poprawa.

Odwrotnie z płacami – już od początku tego roku podwyżki wynagrodzeń są coraz niższe. – Dynamika wzrostu płac będzie powoli spadać, choć nadal będzie blisko dwucyfrowych wartości do końca roku – uważa Arak. – Składa się na to wzrost płac w administracji, czy podnoszona płaca minimalna. Dopiero w przyszłym roku zobaczymy realne spowolnienie tego wskaźnika do 6–7 proc. rok do roku – prognozuje.