Gospodarka odżywa, ale powoli. Już od lipca znów przyspieszy inflacja

– W czerwcu wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 45, co oznacza jego stabilizację, choć na niskim poziomie, a jego struktura pozostaje mało optymistyczna – mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. – Mamy jednak nadzieję, że ta stabilizacja nastrojów w polskim przemyśle oznacza mniejszy spadek produkcji w porównaniu z majem. Niższy spadek powinien pojawić się też w produkcji budowlano-montażowej – zauważa.

Jak już wiemy z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, czerwiec przyniósł przyspieszenie rocznej inflacji, choć nadal było ono niewielkie – z 2,5 proc. maju do 2,6 proc. w minionym miesiącu.

– Czeka nas jednak prawdziwy inflacyjny skok, już w lipcu – podkreśla Monika Kurtek. Od lipca znika bowiem tarcza energetyczna, czyli mrożenie cen energii dla wszystkich niemal odbiorców. Nowe regulacje mają chronić gospodarstwa domowe na innych zasadach, ceny prądu mają wzrosnąć w tym segmencie przeciętnie o ok. 30 proc., a gazu o 20 proc.

Negatywne w czerwcu było też osłabienie złotego, spowodowane czynnikami zewnętrznymi (m.in. ogłoszenie we Francji wcześniejszych wyborów parlamentarnych), ale wydaje się, że są spore szanse na powrót złotego do mocniejszych poziomów w lipcu. Za to wszyscy analitycy są zgodni, że na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych i pozostaną one na poziomie 5,75 proc.

Gospodarka konsumentem stoi?

Czerwiec to ostatni miesiąc drugiego kwartału 2024 r., może więc już szacować, jaka była kondycja gospodarki w tym w okresie. – Można mówić o pewnej zadyszce w przemyśle, a konsumenci zwiększali wydatki na towary i usługi, choć w tempie nieco mniejszym niż wzrost ich siły nabywczej – wskazuje Monika Siergiejuk, ekspertka ekonomiczna PZU. – Gospodarstwa domowe najwyraźniej wykorzystują okres wysokiego wzrostu ich bieżących dochodów do odbudowy oszczędności nadszarpniętych dwucyfrową inflacją z lat 2022–2023. W tej sytuacji szacujemy, że PKB w ujęciu realnym zwiększył się w II kwartale o blisko 3 proc., a podstawowym czynnikiem wzrostu, podobnie jak w I kwartale, było spożycie prywatne i publiczne – analizuje Siergiejuk.

– Tak długo, jak Polacy wydają więcej niż rok wcześniej, wzrost gospodarczy będzie wyższy. Przemysł i eksport dopiero czekają na poprawę koniunktury. Budownictwo jest w słabej kondycji. Dopiero końcówka roku przyniesie realną zmianę składowych wzrostu gospodarczego w postaci większego udziału inwestycji m.in. ze środków publicznych i europejskich – podkreśla Piotr Arak, ekonomista VeloBanku. Według jego prognoz gospodarka w II kwartale br. urosła o ok. 2,6 proc. rok do roku. Według ekonomistów Banku Pocztowego dynamika PKB w tym okresie wyniosła 2,5–3 proc.