Bezrobocie w Niemczech rośnie, we Francji jest już wysokie, ale ma zmaleć Bezrobocie w Niemczech najwyższe od 2015 r. We Francji stabilizacja na poziomie 7,4 proc., ale rośnie wśród młodych, zmalało natomiast wśród seniorów. Firmy nie kwapią się z zatrudnianiem. Za to niemieccy konsumenci bardzo optymistycznie oceniają perspektywy swych dochodów — wynika z ankiety instytutów GfK i NIM dotyczącej nastrojów w maju. A brytyjskich są najlepsze od 2 lat.

Mniej firm zgłosiło skrócenie czasu pracy ze względów ekonomicznych

W maju mniej firm zgłosiło skrócenie czasu pracy ze względów ekonomicznych niż w kwietniu: od 1 do 28 maja pracodawcy wnioskowali o to dla 46 tys. pracowników – o jedną czwartą mniej niż w poprzednim miesiącu. Jednak zdaniem analityków nie da się na tym etapie przewidzieć, ile firm faktycznie będzie korzystało z pracy w skróconym wymiarze czasu pracy. BA ma wstępne ekstrapolowane dane do marca: w tym miesiącu 219 000 pracowników otrzymało świadczenia z tytułu skróconego czasu pracy, po 200 000 w lutym i 189 000 w styczniu.