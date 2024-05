Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w środę, 29 maja, szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku. Inflacja konsumencka wzrosła i sięgnęła 2,5 proc. rok do roku, wobec 2,4 proc. w kwietniu.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. wzrosły o 0,1 proc.

Dane GUS. Inflacja wzrosła nieznacznie w maju 2024 roku

Jak wynika z danych GUS, w ujęciu rocznym najmocniej zdrożały paliwa do prywatnych środków transportu – o 3,6 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych skoczyły z kolei o 1,6 proc. Potaniały natomiast nośniki energii – o 1,8 proc.

Dane okazały się lepsze od prognoz większości analityków, którzy spodziewali się wyższego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju. „Nawet najwięksi optymiści jakimi byliśmy z naszą prognozą majowej inflacji (2,6% r/r) nie doszacowała. Według wstępnego szacunku inflacja CPI poszła tylko nieznacznie lekko w górę do 2,5% r/r z 2,4% w poprzednim miesiącu. Inflacja dalej w celu (na chwilę). Z jeszcze lepszych informacji inflacja bazowa dalej obniżyła się do ok. 3,9% r/r.” – napisali analitycy Pekao na portalu X.