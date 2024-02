Przemysław Litwiniuk z RPP: Obniżki stóp procentowych nie w tym roku

"Myślę, że z dokumentów, które znamy, nie wynika, aby obniżka była zasadna w tym momencie. Każdy kolejny miesiąc niesie ryzyka w drugą stronę, mówię o ryzykach wynikających z polityki fiskalnej" - powiedział Przemysław Litwiniuk w Radiu Tok FM.

Litwiniuk powiedział też, że nie widzi, by istniała większość w Radzie Polityki Pieniężnej za podwyżką stóp procentowych. "Dzisiaj takiej większości nie widzę, natomiast widzę argumenty, które w określonych uwarunkowaniach mogłyby przemawiać za skorygowaniem tego błędu, który nastąpił we wrześniu i październiku ubiegłego roku - przedwczesne i nadmierne poluzowanie" - dodał członek RPP.

Nie ma w RPP większości dla podwyżki stóp procentowych

Jednocześnie zauważył, że podwyżki w sferze budżetowej, waloryzacja 500+ i odmrożenie cen energii oraz przywrócenie 5% VAT na żywność są głównymi elementami niepewności ścieżki inflacji. "Wczoraj minister klimatu zapowiedziała przedstawienie pewnych rozwiązań dotyczących mechanizmów osłonowych w perspektywie 3 tygodni, jeśli będzie to przed momentem 'cut-off' opracowywania projekcji marcowej to będzie wariant, który może coś pokazać, jeśli chodzi o kształtowanie się ścieżki inflacji" - zapowiedział Litwiniuk.

Dodał, że "trzeba obserwować narastanie inflacji na bieżąco, z miesiąca na miesiąc, a to się dzieje po 0,7; 0,4, 0,5 pkt proc. miesięcznie to cały czas nie prowadzi nas do celu".