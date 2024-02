OECD: Gospodarka świata zwolni tempo. W tym kraju inflacja będzie najwyższa

Banki centralne walczą z inflacją

Inflacja we Francji zmaleje do 5,8 proc. w 2023 r. po szczycie 7,3 proc. w lutym, w dwóch następnych latach zmaleje do odpowiednio 1,6 i 1,8 proc. Ta tendencja wywoła stopniowy wzrost realnych dochodów, co może skłonić Francuzów do większego wydawania pieniędzy. Tylko bezrobocie będzie rosnąć w ciągu 3 lat, z 7,2 proc. do 7,. 5 i 7,8 proc.

Gospodarka Brazylii zwolni wzrost do 1,7 proc., natomiast same Indie ze wzrostem o 6 proc. i Indonezja (+5,2 proc.) nie będą w stanie poprawić sytuacji najważniejszych krajów rozwijających się.

Drugim czynnikiem ograniczającym wzrost jest walka na świecie z inflacją, banki centralne zaostrzają politykę pieniężną, podnoszą stopy procentowe. W strefie euro zasadnicza stopa wynosi już 4 proc., jest najwyższa w historii.. „Rosnące od początku 2022 r. stopy w większości dużych krajów są kluczowym czynnikiem wpływu na światowy wzrost gospodarczy” — uważa OECD.

- Takie zaostrzanie polityki na świecie jest bolesne, ale konieczne dla obniżenia inflacji. Stwierdzamy wszyscy, że te podwyżki stóp maja wpływ na nasze gospodarki — stwierdziła na konferencji prasowej Clare Lombardelli, główna ekonomistka OECD. Jej zdaniem, polityka pieniężna powinna być restrykcyjna aż pojawią się wyraźne sygnały słabnącej presji inflacyjnej.

OECD stwierdziła w kwartalnej prognozie, że Wielka Brytania zakończy ten rok ze średnim wzrostem cen o 7,2 proc. (wcześniej o 6,9 proc.). To oznacza najwyższą inflację w gronie krajów najważniejszych gospodarczo — pisze Reuter. Niemcy zakończą ten rok z inflacją 6,1 proc., Francja z 5,8 proc. Wzrost cen w tych 3 krajach zwolni w 2024 r. do 2,9 proc. na Wyspach i we Francji oraz do 3 proc. w Niemczech.