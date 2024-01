Inflacja w Polsce. GUS podał ostateczne dane za grudzień

W grudniu przyspieszył też spadek cen na stacjach benzynowych. Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 6 proc. rok do roku po 5,7 proc. w listopadzie. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny paliw zmalały o 1,8 proc.

Spadek inflacji ograniczył natomiast wzrost cen nośników energii o 9,8 proc. rok do roku po zwyżce o 7,9 proc. w listopadzie. W ujęciu miesiąc do miesiąca nośniki energii (gaz, prąd, opał) potaniały jednak o 0,2 proc.

Na podstawie poniedziałkowych danych GUS ekonomiści szacują (oficjalne dane poda we wtorek NBP), że tzw. inflacja bazowa, która nie obejmuje cen żywności, paliw i energii, wyhamowała w grudniu do 6,9 proc. rok do roku z 7,3 proc. w listopadzie. Te szacunki nie różnią się od tych formułowanych przed wstępnymi danymi o CPI, choć te okazały się niespodzianką. To potwierdzenie, że ekonomistów zaskoczyły głównie ceny żywności.

Ekonomiści z mBanku szacują, że w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług z kategorii bazowych wzrosły (po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych) o 0,5 proc. To oznacza, że bieżąca presja na wzrost cen wynosi – w przeliczeniu na rok – około 6 proc.

To, że inflacja bazowa opada wolniej niż inflacja ogółem, wynika w dużej mierze z szybkiego wciąż wzrostu cen usług konsumpcyjnych. W grudniu wyniósł on 8,2 proc. rok do roku po 8,6 proc. w listopadzie, podczas gdy towary podrożały o 5,5 proc. po 5,9 proc. w listopadzie. W porównaniu do poprzedniego miesiąca towary potaniały o 0,2 proc., a usługi podrożały o 0,8 proc. Presja na wzrost cen usług konsumpcyjnych to konsekwencja szybkiego wzrostu wynagrodzeń.