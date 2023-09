Niemcy znów pogrążyły się w ekonomicznych boleściach

Rząd niemiecki rozważa więc uruchomienie programu wieloletnich subsydiów energetycznych dla przemysłu. Chce na niego przeznaczyć do 30 mld euro do 2030 r. Projekt ten przewiduje, że spółki z branż energochłonnych będą miały zagwarantowane dostawy elektryczności w cenie 6 eurocentów za 1 kWh. Państwo ma pokrywać różnicę pomiędzy tą stawką a ceną rynkową. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia będzie jednak podjęcie przez spółkę działań zmierzających do zmniejszenia jej śladu węglowego i nieprzekraczania określonych limitów konsumpcji energii. Tego typu program poważnie naruszyłby jednak unijne reguły dotyczące pomocy publicznej. Obecnie obowiązuje w Niemczech limit cen prądu dla przemysłu na poziomie 13 eurocentów za 1 kWh i 40 centów dla małych spółek oraz gospodarstw domowych.

Dziurawa strategia

– Część rozczarowującego zachowania gospodarki niemieckiej po pandemii jest związana bardziej z czynnikami tymczasowymi niż ze strukturalnymi. Wielki niemiecki sektor przemysłowy odczuł zmiany w konsumpcji po odmrażaniu gospodarek, a mocno uderzył w niego również zeszłoroczny skok cen gazu. Konsumpcja spadła mocniej niż w innych krajach od czwartego kwartału 2022 r. prawdopodobnie dlatego, że rząd był wolniejszy niż we Francji z wprowadzeniem ograniczeń dla cen energii, a inflacja była wyższa niż we Francji czy w Hiszpanii. Nasza długoterminowa prognoza przewiduje co prawda, że wyniki gospodarcze osiągane przez Niemcy w kolejnych latach tej dekady nie będą czymś, czym można się chwalić, ale niemiecki wzrost gospodarczy będzie w drugiej połowie dekady i tak wyższy niż we Włoszech czy w Hiszpanii – twierdzi Palmas.

Już samo to jednak, że długoterminowe perspektywy gospodarcze Niemiec porównuje się z włoskimi oraz hiszpańskimi, może świadczyć o tym, że dotychczasowy model rozwoju Niemiec się wypalił. Wypracowanie nowego będzie oczywiście wymagało czasu oraz porzucenia przez decydentów z Berlina wielu dotychczasowych przekonań. Czy warto bowiem kontynuować „zieloną transformację” w dotychczasowym kształcie, jeśli niemieccy przemysłowcy skarżą się, że wysokie ceny energii zmuszają ich do przenoszenia produkcji do innych krajów? Czy dotychczasowa polityka imigracyjna Niemiec pomagała im w rozwoju gospodarczym, czy też raczej generowała nadmierne koszty? Czy warto nadal dążyć do zrównoważonego budżetu kosztem potrzebnych inwestycji? Trudno się spodziewać szybkich zmian w tych obszarach. Świadczą o tym choćby plany ministra finansów Christiana Lindnera, który chce zmniejszyć deficyt budżetowy w przyszłym roku do 0,4 proc. PKB. By to osiągnąć, zamierza m.in. obciąć o 99 proc. budżet na cyfryzację. Chce on dokonać takich cięć, choć wielu ekspertów od lat wskazuje, że Niemcy są krajem zapóźnionym pod względem cyfrowym. Jednocześnie starają się one przyciągnąć do siebie amerykańskich i azjatyckich producentów półprzewodników. Co im się udaje, ale kosztem subsydiów wynoszących 3,3 mln euro na każde nowe miejsce pracy.