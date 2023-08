Co pokazuje chińska deflacja? Inwestorzy liczą na działania władz

Czytaj więcej Gospodarka Chińskie politbiuro zamierza pobudzać wątłą koniunkturę Inwestorzy ucieszyli się z tego, że chińscy decydenci zadeklarowali większe wsparcie dla słabnącego ożywienia. Mocno zorientowana na eksport gospodarka odczuwa problemy Ameryki i Europy, a juan jest najsłabszy od listopada.

Wyznaczony przez rząd ChRL cel wzrostu gospodarczego na ten rok wynosi 5 proc. Jeszcze kilka miesięcy temu był on uznawany przez analityków za cel "mało ambitny" i łatwy do osiągnięcia. Teraz wciąż jest uważany za możliwy do zrealizowania, ale postrzega go się jako niewiele niższy od oczekiwanego wzrostu. Mediana prognoz zebranych przez Bloomberga mówi o wzroście PKB w 2023 r. wynoszącym 5,2 proc.