Potwierdzono skutki uboczne u zaszczepionych przeciwko COVID-19

Badanie przeprowadzono na 99 mln osób zaszczepionych w ośmiu krajach, pod kątem występowania 13 schorzeń uznawanych za "działania niepożądane". Wyniki wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia m.in. zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia, zespołu Guillain-Barre oraz zakrzepów krwi po szczepieniach. Lekarze zapewniają jedna, że ryzyko wystąpienia tych zdarzeń jest znacznie wyższe w przypadku zakażenia COVID-19 niż po szczepieniu.

Według danych organizacji naukowo-badawczej Our World in Data, na całym świecie od początku pandemii koronawirusa podano 13,5 mld szczepionek. Około 71 proc. światowej populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. Lekarze od początku przyglądali się potencjalnym skutkom ubocznym, ale nie przeprowadzono dotąd badania na taką skalę, jak to autorstwa naukowców z Global Veccine Data Network. To było największe dotąd badanie szczepionki na COVID-19 — informuje "Forbes". Lekarze zbadali wskaźniki występowania 13 schorzeń, które uznano za "zdarzenia niepożądane o szczególnym znaczeniu".

Najważniejsze wnioski lekarzy. Jakie skutki uboczne szczepienia przeciw Covid-19

Oto wnioski lekarzy po przeanalizowaniu wyników badań:

— Rzadkie przypadki zapalenia mięśnia sercowego zidentyfikowano po pierwszej, drugiej i trzeciej dawce szczepionek mRNA firm Pfizer-BioNTech i Moderna;