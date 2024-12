Przy ataku z użyciem trucizny leków nie wystarczy dla wszystkich w UE

Teraz rozszerzamy monitoring ścieków na nowe typy patogenów, np. na dengę i małpią ospę. Niedawno w jednym z krajów UE wykryto w ten sposób przypadki małpiej ospy. Jest to bardzo przydatne narzędzie do wczesnego ostrzegania. Obecnie rozwijamy też globalną sieć obejmującą międzynarodowe lotniska, która łączy dane na temat patogenów w ściekach z portów lotniczych z Ameryki Łacińskiej, Afryki, USA, Europy i Azji. We wrześniu przeprowadziliśmy fazę pilotażową z udziałem ponad 20 międzynarodowych lotnisk, sprawdzając przypadki dengi, małpiej ospy i Covid. W tym systemie uczestniczy np. lotnisko w Singapurze. Wiemy, że jest to duży hub obsługujący wielu pasażerów z całej Azji, co nabiera znaczenia, biorąc pod uwagę fakt, że Chiny nie były do końca transparentne podczas ostatniej pandemii. Analizujemy także ścieki z samolotów. Pobierane są próbki ścieków z konkretnych lotów, co pozwala ustalić, że ktoś na pokładzie miał dany wirus. Podobne działania są prowadzone również na poziomie lokalnym, w społecznościach, dzięki analizie wody w oczyszczalniach w danym kraju. W Polsce na przykład ścieki są monitorowane w całym kraju. Łączymy więc dane zarówno z lotnisk, jak i z lokalnych systemów monitorowania ścieków.

Dzięki rozwojowi tej infrastruktury w przyszłości będziemy w stanie identyfikować nowe patogeny. Obecnie największym zagrożeniem dla świata jest wirus H5N1 (ptasia grypa), który występuje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jeśli wirus przeniesie się ze zwierząt na ludzi, a następnie zacznie być przekazywany między ludźmi, sytuacja stanie się poważna. Na razie ryzyko jest stosunkowo niskie, ale stopniowo rośnie. Dzięki analizie ścieków będziemy w stanie wykryć, czy wirus się rozprzestrzenia.

Z reagowaniem na stany zagrożenia zdrowia wiąże się temat bezpieczeństwa lekowego. Co ze wspólnymi zakupami leków na poziomie Unii?

Ustanowiliśmy listę leków krytycznych, czyli takich, których brak może stanowić zagrożenie dla życia pacjentów. Jeśli nie mają do nich dostępu, mogą umrzeć. To naprawdę kluczowe leki. Musimy zapewnić z jednej strony, że ich zapasy będą wystarczające, a z drugiej, że europejski przemysł będzie w stanie je produkować. Chodzi o to, żebyśmy nie byli pod tym względem zależni od dostaw pochodzących wyłącznie z jednego konkretnego kraju spoza UE. Wspólne zakupy, które realizujemy coraz częściej, to druga kwestia. Robiliśmy to w przypadku szczepionek na Covid, a teraz prowadzimy je w przypadku szczepionek na RSV (wirus oddechowy) oraz innych terapii i produktów. Państwom członkowskim UE podoba się ten system, ponieważ jest dobrowolny. Jeśli są zainteresowane danym produktem, mogą dołączyć do wspólnego zamówienia. Nie musi to być wszystkie 27 krajów UE. Potrzebujemy 4, aby Europejska Agencja Reagowania na Kryzysy mogła rozpocząć negocjacje w ich imieniu. Wspólne zakupy pozwalają uzyskać lepszą cenę. Dla firm również jest to atrakcyjne, ponieważ dostają dostęp do większego rynku. Czasem duże firmy wolą sprzedawać swoje produkty tylko do Niemiec czy Francji, które są dużymi rynkami. W efekcie produkty te nie są dostępne w mniejszych państwach członkowskich. Dzięki wspólnym zamówieniom możemy połączyć mniejsze państwa i zapewnić im dostawy leku. To dobre narzędzie, które w przyszłości prawdopodobnie będzie wykorzystywane coraz częściej.