W przeliczeniu na 1 mkw. mieszkania, koszt zakupu gruntu to obecnie coraz częściej 5-6 tys. zł, koszt budowy to 8 tys. zł, a koszty finansowania to 2 tys. zł. Mówimy więc o kosztach wytworzenia rzędu 16 tys. na mkw. – bez marży deweloperskiej. Trudno więc zrozumieć na jakiej podstawie są oczekiwania, że ceny mieszkań w Polsce będą spadać – powiedział na konferencji wynikowej Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Reklama Reklama

Kiedy klienci odzyskają zdolność kredytową, będą na nich czekać gotowe mieszkania

Od kilku kwartałów firma notuje bardzo małą sprzedaż rzędu zaledwie dziesięciu lokali miesięcznie. W I półroczu znalazła nabywców na 65 mieszkań, o 14,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Menedżerowie podkreślili, że firma nie zdecydowała się na pozyskiwanie klientów na siłę, na co pozwala mocny bilans – pozostaje czekać na poprawę otoczenia.

Zdaniem Michała Witkowskiego, szefa sprzedaży w Lokum, w całym roku można się spodziewać zawarcia 120-150 umów deweloperskich.

Menedżerowie powiedzieli na konferencji, że dotychczasowe cięcia stóp są jeszcze zbyt mało znaczące, by wpłynąć istotnie na sytuację na rynku i sprzedaż. Z jednej strony klienci mają bardzo duży wybór lokali, z drugiej – mimo obniżek stóp i rosnących wynagrodzeń oraz ustabilizowania się cen w ujęciu nominalnym – dostępność kredytów mieszkaniowych wciąż nie jest powszechna.