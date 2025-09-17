Aktualizacja: 17.09.2025 13:30 Publikacja: 17.09.2025 12:29
Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper
W przeliczeniu na 1 mkw. mieszkania, koszt zakupu gruntu to obecnie coraz częściej 5-6 tys. zł, koszt budowy to 8 tys. zł, a koszty finansowania to 2 tys. zł. Mówimy więc o kosztach wytworzenia rzędu 16 tys. na mkw. – bez marży deweloperskiej. Trudno więc zrozumieć na jakiej podstawie są oczekiwania, że ceny mieszkań w Polsce będą spadać – powiedział na konferencji wynikowej Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.
Od kilku kwartałów firma notuje bardzo małą sprzedaż rzędu zaledwie dziesięciu lokali miesięcznie. W I półroczu znalazła nabywców na 65 mieszkań, o 14,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Menedżerowie podkreślili, że firma nie zdecydowała się na pozyskiwanie klientów na siłę, na co pozwala mocny bilans – pozostaje czekać na poprawę otoczenia.
Zdaniem Michała Witkowskiego, szefa sprzedaży w Lokum, w całym roku można się spodziewać zawarcia 120-150 umów deweloperskich.
Menedżerowie powiedzieli na konferencji, że dotychczasowe cięcia stóp są jeszcze zbyt mało znaczące, by wpłynąć istotnie na sytuację na rynku i sprzedaż. Z jednej strony klienci mają bardzo duży wybór lokali, z drugiej – mimo obniżek stóp i rosnących wynagrodzeń oraz ustabilizowania się cen w ujęciu nominalnym – dostępność kredytów mieszkaniowych wciąż nie jest powszechna.
Na koniec czerwca spółka miała w ofercie 518 lokali, w tym 121 gotowych. Realnie lokali w zasobie dewelopera jest nieco więcej (586), ale z uwagi na sytuację rynkową nie wszystkie są w sprzedaży. Projekty są na tyle zaawansowane, że w 2026 r. Lokum spodziewa się wejść z ofertą około pół tysiąca gotowych lokali. – To będzie naprawdę bardzo korzystna dla klientów oferta, o ile tylko będą mieć możliwość zaciągnięcia kredytów – powiedział Kuźniar.
W I półroczu deweloper spieniężył działkę w Krakowie (co uratowało wyniki od straty) i dokupił grunt we Wrocławiu. – Pracujemy nad bankiem ziemi i pozwoleniami na budowę, by spółka była gotowa z możliwością uruchomienia inwestycji, gdy klienci w Polsce będą dysponować kredytami takimi, jak społeczeństwa na zachodzie, czyli z oprocentowaniem poniżej 5 proc. – powiedział Kuźniar.
– Polacy uwierzyli, że „Bezpieczny kredyt” był dla nich zły, co jest dla mnie zaskakujące, bo to było bardzo dobre narzędzie, które pozwoliło wielu Polakom na zakup mieszkania w dobie wysokich stóp procentowych. To również zachęciło deweloperów do uruchomienia większej liczby inwestycji – i dziś mamy tego odroczony efekt w postaci oferty. Wystarczyłoby, żeby klienci mieli dziś dostępne kredyty – powiedział Kuźniar. – Rząd lukruje rzeczywistość, pojawiają się obietnice budowy mieszkań społecznych. Myślę, że nie należy tego brać poważnie. Niezależnie od przyznanych środków, to żadnego problemu społecznego nie rozwiąże. Gminy nie mają umiejętności, żeby prowadzić na dużą skalę inwestycje mieszkaniowe. Należy się spodziewać, że środki będą marnotrawione: mieszkania będą budowane drogo albo nie tam, gdzie są potrzebne, tylko tam, gdzie akurat będzie grunt. Brak dostępności kredytów ogniskuje złe emocje na deweloperach, prowadzona jest narracja, że to nasza wina, że mieszkania są niedostępne. A przecież w zasadzie jedyne dostępne mieszkania budują deweloperzy, więc ocena jest niesprawiedliwa i służy politycznym celom – dodał.
