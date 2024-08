Pierwszy przypadek zakażenia w Europie nowym wariantem wirusa mpox (klad Ib) został potwierdzony w Szwecji. Póki co nie dotarł on jeszcze do Polski, eksperci zaznaczają jednak, że może być to kwestią czasu.

Czym jest małpia ospa i jakie są objawy choroby?

Wirus wywołujący małpią ospę to ortopokswirus. Stanowi on łagodniejszą wersję wirusa ospy prawdziwej, która została wyeliminowana w 1980 roku w wyniku szczepień. W krajach afrykańskich nosicielami tego wirusa są zwierzęta, głównie wiewiórki, szczury i małpy. Choroba jest przenoszona ze zwierząt na ludzi, jednak może też przenosić się z człowieka na człowieka poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, wydzieliną z gardła, zmianami skórnymi, drogą kropelkową, a nawet poprzez kontakt ze skażonymi przedmiotami.

Mpox objawia się gorączką, wysypką oraz obrzękniętymi węzłami chłonnymi. Okres wylęgania wynosi od 5 do 21 dni. W tym czasie mogą pojawić się pierwsze objawy. Sama gorączka utrzymuje się zwykle od 1 do 3 dni. Mogą też wystąpić silne bóle głowy, obrzęk węzłów chłonnych, bóle mięśni i pleców oraz ogólny brak energii. Po zakończeniu stadium gorączkowego pojawia się wysypka skórna, która utrzymuje się na ciele zwykle od 2 do 4 tygodni. Na początku ma postać płaskich plam, następnie twardych i bolesnych grudek, dalej pęcherzyków wypełnionych płynem, a na końcu wypełnionych ropą krost. Po ich zagojeniu pozostają strupy, które samodzielnie odpadają.

W większości przypadków choroba ma łagodny przebieg i kończy się pełnym wyzdrowieniem. W sytuacji braku dostępu do opieki medycznej, ciężkiego przebiegu małpiej ospy lub złego stanu zdrowia pacjenta, mogą wystąpić powikłania, takie jak wtórne infekcje bakteryjne oraz przebarwienia i blizny skórne.