Nasza odporność jest słabsza. „Spłacamy dług immunologiczny z okresu pandemii”

Grypa. „Przypadków jest znacznie więcej”

Od 1 stycznia do 28 lutego br. odnotowano 4 405 potwierdzonych przypadków grypy wobec 3069 w analogicznym okresie ubiegłego roku. - To są przypadki grypy, które zostały potwierdzone badaniami PCR, czyli to jest tylko jakiś wycinek, bo mamy też inne informacje, z których wynika, że tych przypadków jest znacznie więcej – wskazała prof. Paradowska-Stankiewicz.

Dlaczego obecny sezon grypowy jest wyjątkowo dolegliwy dla pacjentów? - To jest bardzo dobre pytanie, nad którym właściwie od tego sezonu zastanawiają się różne gremia naukowe, obserwatorzy, badacze. Na pewno wirus się zmienia, bo taka jest natura wirusa. My co sezon mamy inny typ wirusa, który dominuje w populacji, ale tak się dzieje od lat, a nie było w ostatnich latach takiej sytuacji, żeby pojawiały się tak ciężkie przebiegi tej choroby. Wiąże się to w dużym stopniu jednak z tym długiem immunologicznym – oceniła profesor.