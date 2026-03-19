Donald Trump
USA walczą z rekordowym długiem publicznym
Jak podkreśla amerykańska agencja informacyjna AP News, rosnąca kwota zadłużenia świadczy o sprzecznych priorytetach administracji, która z jednej strony uchwaliła ogromną ustawę podatkową, zwiększyła wydatki na obronę oraz skupia się na egzekwowaniu przepisów imigracyjnych, z drugiej zaś chce dążyć do zapowiadanego przez Donalda Trumpa stopniowego zmniejszania długu publicznego.
Według Government Accountability Office – instytucji kontrolnej Kongresu Stanów Zjednoczonych, wzrost zadłużenia będzie miał wpływ również na obywateli. Rosnący dług państwa może przekładać się na wyższe koszty pożyczek zaciąganych przez Amerykanów, w tym na droższe kredyty hipoteczne i samochodowe. Kolejnym ryzykiem jest obniżenie płac w firmach, które mają ograniczone możliwości inwestycyjne oraz wzrost cen towarów i usług. Ponadto dalsze zadłużanie się i rosnące koszty obsługi długu będą wymuszać coraz trudniejsze decyzje fiskalne w przyszłości.
Niepokój budzi nie tylko sam poziom długu, ale również tempo jego narastania. Jak donosi AP News, dług publiczny USA osiągnął 38 bilionów dol. zaledwie pięć miesięcy temu, a 37 bilionów dol. dwa miesiące wcześniej. Michael Peterson, szef fundacji non-profit, której celem jest zwiększenie świadomości na temat długoterminowych wyzwań fiskalnych Ameryki, stwierdził, że przy obecnym tempie wzrostu dług publiczny może osiągnąć 40 bilionów dol. jeszcze przed jesiennymi wyborami.
W ostatnich latach wzrost długu był napędzany przez wojny, szeroko zakrojone wydatki związane z pandemią oraz obniżki podatków. Obecnie dodatkowym obciążeniem jest wojna w Iranie. Doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett oszacował, że konflikt kosztował Stany Zjednoczone już ponad 12 miliardów dol., a nie wiadomo, kiedy wojna się zakończy.
Mimo rekordowego poziomu długu przedstawiciele Białego Domu podkreślają, że w pierwszym roku po powrocie Donalda Trumpa na urząd odnotowano spadek deficytu federalnego. Ta poprawa miała wynikać ze wzrostu wpływów z podatków od osób fizycznych, ograniczenia zatrudnienia w sektorze federalnym oraz prowadzenia intensywnych działań przeciwko federalnym oszustwom socjalnym. W ocenie Białego Domu dalsze wdrażanie tych działań ma prowadzić do poprawy zarówno deficytu, jak i relacji długu do PKB.
