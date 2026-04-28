We wtorek, 28 kwietnia, rząd ma przyjąć na posiedzeniu dwa dokumenty, które posłużą za fundament do prac nad budżetem na 2027 rok – „Projekt sprawozdania z wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025–2028” oraz „Projekt wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030”.

Reklama Reklama

Jak ujawnił portal money.pl, który dotarł do treści dokumentów, Ministerstwo Finansów zapowiedziało lekkie zacieśnienie fiskalne, które ma wynieść około 0,4 proc. PKB. Deficyt sektora finansów publicznych ma się jednak pogłębić i sięgnąć 6,8 proc., przebijając przewidywany w ustawie budżetowej poziom 6,5 proc.

Resort wyjaśnił, że prognozowane zwiększenie dziury w finansach państwa może być spowodowane przede wszystkim niższymi wpływami podatkowymi wynikającymi m.in. z zasady rozliczeń instrumentu SAFE, jak i ze słabszego wykonania wpływów z VAT w ubiegłym roku oraz z zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego zmian w podatkach, m.in. w akcyzie i opłacie cukrowej – pisze money.pl.

Dług publiczny Polski w 2026 roku może być rekordowy

Wysoki deficyt ma po raz kolejny wynieść dług publiczny na rekordowy poziom. Według prognoz Ministerstwa Finansów, w 2026 roku urośnie on do 65,1 proc. (z 60 proc. rok wcześniej). Polski dług przebije tym samym unijny próg ostrożnościowy, który określono na poziomie 60 proc. długu w relacji do PKB. Jak zauważa portal, to wciąż znacznie mniej od średniej państw członkowskich, która w 2025 roku wyniosła 81 proc. PKB. Szybkie tempo wzrostu tej relacji w Polsce jest jednak niepokojącym zjawiskiem.

Jak zaznacza money.pl, w dokumentach, do których dotarł, nie uwzględniono skutków rządowego programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”). Minister finansów Andrzej Domański szacował wcześniej, że jeśli obniżka akcyzy na paliwa utrzyma się do końca czerwca, będzie to kosztować w tym okresie około 2,1 mld zł. Po dodaniu do tego obniżki VAT, budżet państwa może stracić około 4,8 mld zł.