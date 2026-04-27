W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wydatki publiczne w Polsce alarmują ekonomistów

W 2025 r. wydatki publiczne sięgnęły niemal 51 proc. PKB, znacząco rosnąc względem poprzednich lat. Jak wskazuje Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, problem rosnącego deficytu i długu publicznego staje się coraz poważniejszy. Choć dochody państwa przekraczają 43 proc. PKB, nie nadążają za wydatkami, co wymusza dalsze zadłużanie. Eksperci podkreślają, że za wzrost odpowiadają głównie wydatki socjalne, które osiągnęły już blisko 20 proc. PKB. Prognozy Komisji Europejskiej sugerują, że bez reform dług może przekroczyć 70 proc. PKB, a w dłuższej perspektywie nawet 100 proc.

Rekordowe wydatki państwa. Polska przebiła Niemcy i Szwecję Wydatki publiczne przekroczyły w Polsce symboliczny próg 50 proc. PKB, a za tym kryje się ogromny deficyt i skokowo rosnące zadłużenia państwa.

Eksport polskiej żywności zmienia kierunki

Początek roku przyniósł wyraźne zmiany w strukturze eksportu żywności z Polski. Niemcy, dotychczas główny partner handlowy, ograniczyły zakupy, co zmusiło producentów do poszukiwania nowych rynków. Rosnące znaczenie zyskują Francja, Belgia i Holandia, a także rynki afrykańskie. Co zaskakujące, eksport polskiej żywności do Rosji wzrósł o 15 proc. rok do roku. Ekonomiści wskazują, że podobne trendy widać również w innych krajach UE, co może oznaczać trwałą zmianę kierunków handlu.

USA i UE łączą siły w sprawie surowców krytycznych

Stany Zjednoczone i Unia Europejska zaprezentowały wspólny plan zabezpieczenia łańcuchów dostaw surowców krytycznych. To odpowiedź na rosnącą rywalizację gospodarczą i uzależnienie od dostaw z Chin. Równocześnie napięcia geopolityczne pozostają wysokie. Brak postępów w rozmowach USA–Iran oraz nowe sankcje UE wobec Rosji zwiększają niepewność na rynkach.

Producenci chipów na fali wzrostów

Sektor półprzewodników przeżywa wyraźną hossę. Indeksy branżowe rosną dynamicznie, a notowania firm takich jak Intel wzrosły po publikacji wyników nawet o ponad 20 proc. Eksperci podkreślają, że głównym motorem wzrostu pozostaje rozwój sztucznej inteligencji, która napędza inwestycje i popyt na zaawansowane układy scalone. Jednocześnie rosnące ceny energii i napięcia geopolityczne mogą w przyszłości ograniczyć tempo wzrostu sektora.

