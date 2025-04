Wstępny projekt budżetu na lata 2028-2034 Komisja Europejska ma przedstawić w lipcu. – Z zaciekawieniem, a nawet pewnym zaniepokojeniem czekam na to, co pokaże unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin – mówił w czasie czwartkowej dyskusji o przyszłym budżecie UE na EKG w Katowicach Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, w przeszłości także unijny komisarz ds. budżetu.

Reklama

- Budżet UE wyznacza ramy tego, co możemy zrobić, czym możemy się zająć. Przed nami potężna dyskusja. Krew się będzie lała – mówiła Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2024.

Długa lista wyzwań

Dyskusja nad budżetem zawsze jest trudna, bo każdy kraj chce w jej trakcie przeforsować swoje interesy i oczekiwania, a kołdra budżetowa jest zwykle za krótka. Tym razem dojdzie do tego jeszcze wyjątkowo długa lista nowych wyzwań przed którymi staną twórcy unijnego budżetu.

- Obecny budżet to budżet czasów pandemii, a nowy będzie musiał uwzględniać spłatę części zadłużenia zaciągniętego na odbudowę po Covidzie gospodarek krajów unijnych. Będzie to też pierwszy budżet wojenny. Będziemy musieli sfinansować wydatki zbrojeniowe, a tego nie można robić wprost z budżetu – mówił Janusz Lewandowski.