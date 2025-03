Tego, jak ma wyglądać klauzula wyjścia według nowej propozycji, jeszcze dokładnie nie wiadomo. Podejście Brukseli może być bardzo szerokie, wyłączające z deficytu wszystkie nakłady na armię, a więc nie tylko na zakupy nowej broni i sprzętu, ale też na ich utrzymanie w kolejnych latach, n infrastrukturę obronną, wzrost zatrudnienia i utrzymanie żołnierzy (i ich emerytur, jak to jest w Polsce) itp. Albo może być jednak nieco węższe, wprowadzając pewne ograniczenia co do kategorii wydatków.

Nowe propozycje UE – o ile mógłby być mniejszy deficyt w Polsce

– Nie mniej można spodziewać się, że poluzowanie reguł fiskalnych spowoduje, że Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu – ocenia Rafał Banecki.

– A przynajmniej łatwiej nam będzie go redukować w relacji do PKB, bez ostrego cięcia wydatków czy podnoszenia podatków – zauważa też Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. Dodaje, że co prawda obecne plany rządu Donalda Tuska nie zakładają tak drastycznego podejścia, ale zawsze istnieje ryzyko, że trzeba by je wdrożyć (wobec mało ambitnego planu redukcji deficytu dzięki wzrostowi PKB czy zamrożenia waloryzacji świadczeń).

Jak to może wyglądać w praktyce? W wariancie maksymalnym, przy wydatkach na obronność rzędu 4 proc., nasz deficyt w 2024 r. mógłby „na papierze” zostać zredukowany do ok. 2 proc., a w 2025 r. – ok. 1,7–1,8 proc. Zdaniem ekspertów jednak bardziej prawdopodobny jest wariant pośredni, czyli możliwość wyłączenia z deficytu około połowy nakładów na zbrojenia.

Czytaj więcej Polityka Podcast „Rzecz w tym”: Czy Europa jest gotowa zastąpić USA w pomocy Ukrainie? Ursula von der Leyen proponuje 800 miliardów euro na dozbrojenie Europy. Skąd te pieniądze? – o tym w podcaście „Rzecz w tym” opowiada Anna Słojewska, korespondentka „Rzeczpospolitej” w Brukseli.

Czy rząd może więcej wydawać

Patrząc z tego punktu widzenia, można ocenić, że poluzowanie unijnych reguł fiskalnych może zwiększyć przestrzeń fiskalną na nowe wydatki również w Polsce. Pytanie, jak ją wykorzystamy? – Myślę, że nakłady na obronność utrzymają się na poziomie około 4 proc. PKB – mówi Karol Pogorzelski. Podobne wnioski płyną z raportu Deloitte „Inwestycje obronne w Polsce”, gdzie zakłada się szczyt tych wydatków w 2025 r. do poziomu 4,7 proc. PKB, po czym w kolejnych latach mają się wahać w okolicach 4 proc.