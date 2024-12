– Brakuje stworzenia i implementacji mądrych polityk gospodarczych w obszarach kluczowych dla podtrzymania wzrostu – przyznaje też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Lista strukturalnych działań, które wymagają przemyślanych ruchów, a nie bezczynności, jest dosyć długa – ocenia.

Minister na straży stabilności finansowej Polski

Według części ekonomistów Andrzej Domański nie do końca też sprawdza się w „zwyczajowej” roli strażnika stabilności finansów publicznych. – Minister finansów powinien być moim zdaniem złym policjantem w rządzie, próbującym powstrzymać zapędy do wydawania pieniędzy przez kolegów z rządu czy Sejmu – zauważa jeden z analityków rynku. – W końcu to rola podobna do księgowego czy dyrektora finansowego, który na spotkaniu zarządu twardo stwierdza „nie mamy na to pieniędzy, a odsetki od długu na poprzednie głupie pomysły wasze czy poprzedników już teraz płacimy coraz wyższe”. Niestety, raczej wygląda to tak, że szef finansów państwa takiej dyscypliny budżetowej nie jest w stanie przeforsować – wyjaśnia.

Nieoficjalnie wiadomo, że ministrowi finansów udaje się blokować najbardziej kosztowne pomysły innych ministrów i koalicjantów. Ale nie ma na tyle silnej pozycji politycznej, by przekonać cały rząd o konieczności zaciskania pasa w obliczu ogromnych wydatków na zbrojenia czy ochronę zdrowia.

Deficyt coraz większy

Efekt? – Rosnący deficyt budzi obawy o stabilność finansową Polski, a średnioterminowe prognozy opierają się na nadmiernym optymizmie co do ściągalności podatku VAT – wytyka Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.

– Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów plan strukturalno-budżetowy naszym zdaniem nie jest do końca wiarygodny, budzi obawy, czy rzeczywiście deficyt finansów państwa spadnie poniżej 3 proc. PKB do 2028 roku – dodaje też Leszek Skiba.

Przypomnijmy, że kondycja finansów publicznych nie jest najlepsza. W 2023 r. deficyt całego sektora wyniósł 5,1 proc. PKB. W 2024 r. ma to być 5,7 proc. PKB (a deficyt samego budżetu centralnego po nowelizacji ma wynosić rekordowe 240 mld zł), a w 2025 r. – 5,5 proc. PKB. Dług państwa ma przekroczyć limit 60 proc. PKB już w 2026 r.