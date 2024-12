Minister finansów Andrzej Domański: Gospodarka przyspiesza

"Wydatki bardzo mocno przyspieszają w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku, więc to, że realizacja deficytu do tej pory była na relatywnie niskim poziomie, to nie oznacza, że w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy roku - no bo już jesteśmy w grudniu, ale jeszcze dane za listopad, nie zostały przedstawione - że ta realizacja deficytu nie przyspieszy" - powiedział Domański w Polskim Radiu.

Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów, w budżecie państwa na koniec października odnotowano 129,79 mld zł deficytu, co oznacza wykonanie 70,5 procent planu na cały rok. W końcu listopada prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2024 r., która zakłada obniżenie prognozowanych dochodów budżetowych z 682,37 mld zł do 626,08 mld zł oraz zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 184 mld zł do 240 mld zł.

Projekt o składce zdrowotnej jeszcze w tym roku

Ministerstwo Finansów chce, by projekt o składce zdrowotnej na 2026 r. został przyjęty do końca tego roku.

"Dzięki temu rozwiązaniu skorzysta 94 proc. polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim tych małych i średnich do wysokości półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy rozliczający się na podatku, na tak zwanej skali, na podatku liniowym zapłacą stałą, niską ryczałtową składkę zdrowotną” – powiedział minister finansów w Polskim Radiu. Domański ma nadzieję, że projekt uda się przyjąć jeszcze w tym roku.

Minister finansów: Gospodarka przyspiesza

Gospodarka przyspiesza - można oczekiwać wzrostu PKB na poziomie ok. 3 proc. w tym roku, a w przyszłym roku - niemal 4 proc. - powiedział minister Andrzej Domański.