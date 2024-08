Rząd Tuska znacząco zwiększa deficyt budżetu na 2025 r. Grozi nam kryzys fiskalny?

Kiedy skończy się taryfa ulgowa dla rządu

Jak dodają ekonomiści, inwestorzy na rynkach finansowych rozumieją też, że nasze potrzeby pożyczkowe netto, również rekordowo wysokie (ok. 367 mld zł w 2025 r. wobec 250 mld zł w 2024 r.), wynikają w dużej mierze z sytuacji geopolitycznej i koniecznego wzrostu wydatków militarnych. Potwierdzają to reakcje rynku po ogłoszeniu przez rząd planów na przyszły rok. Polski dług został przeceniony o ok. 10 pkt bazowych, ale były to umiarkowanie negatywne reakcje.

Czytaj więcej Atom Rząd kontynuuje finansowanie atomu. Kolejne miliardy w nowym budżecie W 2025 r. rząd przeznaczy 4,6 mld zł na budowę elektrowni jądrowej - poinformował podczas panelu na Campus Polska Przyszłości minister finansów Andrzej Domański. To kontynuacja procesu dokapitalizowania spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, trwająca od 2021 r.

– W średnim terminie skończy się taryfa ulgowa dla tego rządu – przekonuje Mrowiec. – Nie można w nieskończoność żyć ponad stan, lekką ręką wydawać coraz więcej na transfery socjalne, często nieefektywne. By budżet się spinał, państwo będzie musiało pożyczać średnio ponad 1 mld zł dziennie w przyszłym roku! A co, gdy przyjdzie, a to jest pewne, spowolnienie gospodarcze? Rząd musi już zacząć się przygotowywać do gorszych czasów, przez ograniczenie deficytu tak, by nie działać gwałtownie, gdy one nadejdą – radzi Mrowiec.

Czy rząd zamierza redukować deficyt budżetowy

A jak to ma się do procedury nadmiernego deficytu, którą Komisja Europejska nałożyła na Polskę w tym roku, a która wymaga redukcji dziury w kasie państwa? Teoretycznie minister finansów może „chwalić się”, że deficyt całego sektora finansów publicznych według metodologii unijnej, po pierwsze, ma być w 2025 r. znacząco niższy niż ten budżetowy – 5,5 proc. wobec 7,3 proc. PKB (co wynika m.in. z innego liczenia kosztów spłaty długu PFR i FPC-19). Po drugie zaś, ma on się zmniejszyć wobec 5,7 proc. PKB w 2024 r.

Czytaj więcej Budżet i podatki Minister finansów o stopach, cenach energii, zasiłku pogrzebowym, podatku wojennym Po tym jak w środę rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 r., a po południu premier Donald Tusk i minister Andrzej Domański opowiadali o nim na konferencji prasowej, wieczorem kolejne szczegóły szef resortu finansów przedstawił dziennikarzom.

– Ale nie oszukujmy się, to żadna redukcja. Najwyraźniej unijna procedura nie jest przez gabinet Tuska traktowana poważnie – wskazuje jeden z naszych rozmówców. – Doświadczenia innych krajów pokazują, że za brak dostosowań w zasadzie nie ma żadnych kar ze strony Brukseli. Polityczne kalkulacje mogą więc wskazywać, że – szczególnie w roku wyborczym – bardziej opłaca się być hojnym dla wyborców niż gorliwym wobec unijnych zaleceń – wyjaśnia.