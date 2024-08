Czytaj więcej Budżet i podatki Mocno przepłacamy za "równoległy budżet". Ekonomiści: przywróćmy normalność Ponieważ fundusze pozabudżetowe pożyczają na rynkach drożej niż Skarb Państwa, wyższe są też koszty obsługi tego długu. Ekonomiści apelują więc o przywrócenie normalności budżetowej.

– A jednak tego typu finansowanie ma sporo minusów – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Nie jest to rozwiązanie komfortowe, przystające do kraju rozwiniętego, z grupy high income. – Zwykle to kraje biedne, rozwijające się muszą emitować dług w walucie obcej. Bo to jest wygodne dla inwestorów zagranicznych, a niewygodne dla emitenta – komentuje Benecki.

Stąpanie po kruchym lodzie

Benecki zwraca też uwagę na bardzo niską aktywność tych inwestorów zagranicznych, jeśli chodzi o zakup obligacji złotowych na naszym krajowym rynku. Od początku tego roku ich zaangażowanie wzrosło co prawda o 5,7 mld zł, ale wciąż jest niższe niż np. na koniec 2022 r. – Przez ostatnich parę lat rząd raczej nie zabiegał o uwagę tego typu inwestorów. A jak się raz utraci z nimi relacje, bardzo trudno to odbudować – wskazuje Benecki.

– Minister finansów chwali się „udanymi” emisjami walutowymi, choć tak naprawdę na amerykańskim rynku jest bardzo drogo – wytyka Sławomir Dudek. – Obecnie nie przekraczamy limitów długu walutowego w zadłużeniu ogółem, ale brakuje mi refleksji ze strony MF, że tak naprawdę jesteśmy przymuszani do zwiększenia tej pozycji. To trochę stąpanie po kruchym lodzie, tym bardziej że przecież poza długiem Skarbu Państwa mamy też dług pozabudżetowy, a tam już żadne limity i strategie zarządzania nie obowiązują – zaznacza Dudek.

Według analiz Dudka zadłużenie funduszy przy BGK od początku roku do połowy sierpnia wzrosło o 40 mld zł, z czego nawet 77 proc. to emisje w walutach obcych. W przypadku długu Skarbu Państwa ten wzrost wyniósł ok. 129 mld zł, z czego ok. 39 proc. to waluty obce.