NIK zachęca rząd do ograniczenia wydatków poza budżetem

Fundusze w BGK przekazały prawie 7 mld zł Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Od lat zaś rządy stosują pożyczanie pieniędzy pomiędzy budżetowymi funduszami. Tak też było w zeszłym roku. Najbardziej widoczne jest to w Funduszu Solidarnościowym. Został on stworzony, by pomagać osobom niepełnosprawnym. Na jego funkcjonowanie przekazano część składki, która była płacona przez firmy za pracowników i przez samozatrudnionych do Funduszu Pracy. Jednak z FS wypłacane są 13. i 14. emerytura. Od 2020 r. zaciąga pożyczki w innych funduszach. Na koniec zeszłego roku miał ponad 16 mld zł „długu” w Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz niespełna 16 mld zł w Funduszu Pracy. W zeszłym roku z FS wydano ponad 45 mld zł. Ponieważ większość tej kwoty 35 mld zł potrzebna była na 13. i 14. emeryturę, to rząd dodatkowo pożyczył 8 mld zł, które zostały spłacone w ciągu roku.

NIK zwraca uwagę, że co roku rosną wydatki FS (o 12,9 mld zł przez rok), ale rośnie też zadłużenie – o ponad 12,7 mld zł w stosunku do 2022 r. Rząd wskazał jako źródło finansowanie fundusz, w którym nie ma wystarczających pieniędzy i przekłada je z innych funduszy, mających inne cele działania – zauważa NIK. I dodaje, że pogłębia się niezbilansowanie przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych.

Jednym z podstawowych wniosków NIK jest przywrócenie budżetowi państwa rangi centralnego planu finansowego państwa zgodnie z konstytucją. Izba zachęca rząd do zmiany przepisów i ograniczenia finansowania polityki publicznej poza budżetem.