Z ankiety wynika więc, że podatek CIT jest znacznie częściej rozpoznawany niż w 2017 roku, ale nadal większość respondentów nie wie, na czym polega. Mało zrozumiały jest również mechanizm podatku Belki. Przy większości podatków wiedzę na ich temat zdobywa się z wiekiem. Grupą, która najczęściej twierdzi, iż rozumie znaczenie i mechanizm podatku, są osoby 55+. Chociaż w przypadku vat rozumie go najwięcej (po 76 proc.) najmłodszych i najstarszych ankietowanych.

Jakie podatki płacimy? Co o tym wiemy?

O ile w 2017 r. aż co piąty respondent uznał, że nie płaci podatków, teraz co dziesiąty. Jednocześnie nadal największa grupa osób ma świadomość płacenia PIT (74 proc. wobec 72 proc. w 2017 r.). 59 proc. wie, że płaci VAT (woobec 42 proc. w 2017 r.), a 50 proc. – akcyzę na alkohol, wyroby tytoniowe i paliwo. To pokazuje — zwracają uwagę autorzy badania - że faktyczne rozumienie tych typów podatków jest mniejsze, niż wskazywałyby z deklaracji badanych. Okazało się na przykład, że aż 19 proc. osób mających umowę o prace w ogóle nie wie, że płaci PIT (w poprzednim badaniu 16 proc.).

Jak oceniamy system podatkowy?

Ocena, którą wystawiamy systemowi podatkowemu, jest zła. Dla większości jest on nieodpowiedni i powinien zostać uproszczony (uważa tak 87 proc. respondentów). Jest to co prawda nieco mniej niż siedem lat temu (93 proc.), ale dla większego niż wtedy grona system podatkowy jest bardziej skomplikowany (81 proc. wobec 77 proc.). Dodatkowo określamy go jako nieprzyjazny (81 proc. wobec 85 proc. w 2017 r.) i niesprawiedliwy (77 proc. wobec 83 proc.)

I teraz, i siedem lat temu tylko nieco więcej niż jedna czwarta badanych ocenia, że system jest zrozumiały. Dla większości wciąż jest niezrozumiały.

Jeszcze mniejszą mamy wiedzę na temat danin, które wynikają z postanowień Unii Europejskiej. Większość Polaków (66 proc. wobec 70 proc. siedem lat temu) nie ma świadomości, że w najbliższym czasie UE wprowadzi nowe podatki wpływające bezpośrednio do jej budżetu takie, jak podatek od śladu węglowego CBAM, czy przejęcie części wpływów z ETS.