Po światowym kryzysie finansowym Portugalia wprowadziła w 2009 r. nowy status „Non-Traditional Resident” (rezydenta bez zwykłego miejsca zamieszkania) dla zagranicznych specjalistów — szefów różnego szczebla w firmach różnych sektorów, lekarzy dentystów, nauczycieli wszystkich szczebli, techników, informatyków, artystów, dziennikarzy, rolników, rzemieślników — którzy po pierwszych 183 dniach pobytu w Portugalii mogli ubiegać się o specjalny podatek liniowy 20 proc. od zarobków osiąganych podczas 10 lat pobytu w tym kraju. Przychody osiągane z zagranicznego majątku nie były wcale opodatkowane w Portugalii, emeryci odprowadzali od 1 kwietnia 2020 podatek w wysokości 10 proc. Cudzoziemcy objęci statutem, NHR nie płacą w Portugalii podatku spadkowego, od prezentów czy od swego majątku posiadanego w innych krajach.

Rząd Antonio Costy zniósł w ubiegłym roku ten system uznając go za niesprawiedliwy podatkowo, ale parlament przedłużył go do końca 2024 r. dla wszystkich, którzy potrafią wykazać, że zaczęli się starać o to w 2023 r.

Po dymisji rządu Costy i wyborach do władzy w Portugalii doszli socjaldemokraci, a premierem od kwietnia został szef PSD, Luis Montenegro. Teraz minister finansów Joaquim Miranda Sarmento poinformował „Financial Timesa”, który pierwszy podał o nowym planie, że płace i dochody z wykonywania zawodu przez cudzoziemców na terytorium Portugalii zostaną objęte ulgami podatkowymi, a wykluczone będą emerytury, dywidendy i zyski kapitałowe.

Portugalia zachęca firmy do inwestycji. Obniżka podatku CIT

- Wracamy do tego programu, bo chcemy przyciągać utalentowanych ludzi, wykwalifikowanych, którzy mają duże strategiczne znaczenie dla kraju i dodadzą nową wartość naszej gospodarce — oświadczył minister gospodarki Pedro Reis na konferencji prasowej w Lizbonie, po posiedzeniu rządu, który oficjalnie zatwierdził nowy plan. Dodał, że rząd zastanawia się nad nowymi zachętami do inwestowania przez sektor prywatny i do fuzji firm, aby lepiej konkurowały z europejskimi odpowiednikami. Niska wydajność pracy Portugalczyków — 28 proc. mniejsza w 2022 r. wobec średniej w 19 krajach strefy euro, według danych Eurostatu — jest największą przeszkodą w uzyskaniu konkurencyjności przez firmy z Portugalii.

Rząd przyjął też projekt ustawy o obniżeniu progu stawki podatku CIT z obecnych 21 proc. do 15 proc. w 2027 r. i o wprowadzeniu nowego obowiązkowego podatku minimalnego 15 proc. od wszystkich firm ponadnarodowych działających w Portugalii i od dużych firm portugalskich.