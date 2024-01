Senat przyjął ustawę budżetową na 2024 r. bez poprawek. Co zrobi prezydent?

Ustawa przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie ok. 682 mld zł, limitem wydatków na poziomie ok. 866 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł. W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prognozowany deficyt sektora finansów - według metodyki unijnej - wyniesie w tym roku 5,1 proc. PKB.

Wcześniej senatorowie odrzucili cztery poprawki zgłoszone jako wnioski mniejszości i opowiedzieli się za przyjęciem budżetu bez poprawek. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Dochody państwa mają wynieść blisko 682,4 mld zł, w tym wpływy z podatków prawie 603,9 mld zł.

Ustalony limit wydatków na ten rok wynosi blisko 866,4 mld zł.