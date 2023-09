Minister finansów: UE może objąć Polskę procedurą nadmiernego deficytu

Deficyt w budżecie państwa w 2024 r. ma skoczyć do ok. 165 mld zł z 92 mld zł w tym roku. A dług całego sektora finansów publicznych ma wzrosnąć o niemal 340 mld zł do ponad 2 bln zł – wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.