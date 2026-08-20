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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Rząd zapowiedział zmiany w systemie podatkowym. Próg 32-proc. stawki PIT ma zostać przesunięty ze 120 do 150 tys. zł rocznego dochodu, a dla dochodów od 130 do 150 tys. zł ma obowiązywać stawka 24 proc. Według rządu zmiany obejmą ponad 3 mln podatników. Jednocześnie CIT ma wzrosnąć z 19 do 22 proc. Dla firm z przychodami powyżej 50 mln euro wzrośnie także danina solidarnościowa. Limit przychodów pozwalający na korzystanie z ryczałtu zostanie obniżony do 250 tys. euro.
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Rząd chce wprowadzić 24-proc. stawkę PIT i podnieść próg, od którego obowiązuje stawka 32 proc. Zmiany obejmą też ryczałt, CIT i daninę solidarnośc...
Rosyjski sektor bankowy mierzy się z odpływem pieniędzy. Od stycznia do końca lipca Rosjanie wycofali z systemu aktywa o wartości blisko 25 mld euro. Powodem są m.in. obawy przed zamrożeniem lub nacjonalizacją prywatnych środków. GazpromBank w ciągu czterech miesięcy stracił ponad 10 proc. depozytów. Problemem są również rosnące niespłacane kredyty. Dodatkową presję na firmy wywoła nowy podatek od producentów i importerów elektroniki, który ma wejść w życie w grudniu.
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Rosyjski państwowy bank rozwoju WEB na polecenie Kremla zwolnił swojego głównego ekonomistę Andrieja Klepacza. Ekspert zapowiedział porażkę Rosji w...
Donald Trump wstrzymał na trzy dni wprowadzenie nowych ceł na towary z Kanady. W tym czasie Waszyngton i Ottawa mają sfinalizować umowę handlową. Planowane 50-proc. cła miały objąć towary warte około 20 mld dol.. Decyzja Trumpa daje nadzieję na poprawę relacji gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą.
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Przedstawiamy przegląd najważniejszych wydarzeń mijającej nocy: Donald Trump wstrzymał 50-proc. cła na Kanadę; w prawyborach w Stanach Zjednoczonyc...
Niemieckie stowarzyszenie VDMA wezwało Europę do przyspieszenia rozwoju robotyki, w tym robotów humanoidalnych. Branża chce przede wszystkim budowy odpornych europejskich łańcuchów dostaw i ograniczenia zależności od Azji. Apel pojawia się w momencie dynamicznego rozwoju chińskiej robotyki. Producent humanoidalnych robotów Unitree zadebiutował na giełdzie w Szanghaju, a jego akcje podczas pierwszej sesji wzrosły o ponad 450 proc.
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W sieci zawrzało po publikacji przez oficjalny profil Marynarki Wojennej RP nagrania ze sławnym robotem humanoidalnym Edwardem Warchockim jako spot...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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