Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Elon Musk nie jest już najbogatszym człowiekiem świata. Jest nowy król bogactwa

Elon Musk stracił pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Na szczyt zestawienia wskoczył założyciel Oracle, Larry Ellison. To efekt gwałtownego wzrostu kursu akcji jego koncernu.

Publikacja: 11.09.2025 08:48

Larry Ellison

Larry Ellison

Foto: Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg

Urszula Lesman

Po wzroście akcji Oracle, 81-letni założyciel firmy Larry Ellison wyprzedził miliardera technologicznego Elona Muska na liście najbogatszych ludzi świata przygotowywanej przez Bloomberg. Według wyliczeń serwisu finansowego majątek Ellisona wzrósł wraz z początkiem środowych notowań na Wall Street o około 100 miliardów dolarów – to dotychczas największy jednodniowy wzrost.

Czytaj więcej

Majątek Elona Muska skurczył się przez cła Trumpa
Biznes
Elon Musk stracił 11 mld dolarów na cłach Trumpa. Ale to nie jest rekord

W zestawieniu Bloomberga majątek Ellisona oszacowano na 393 miliardy dolarów, a Muska – na 385 miliardów dolarów.

Forbes: Elon Musk jest nadal najbogatszy

Jednak według magazynu „Forbes”, który wycenia majątek Muska znacznie wyżej – na około 463 miliardy dolarów – szef Tesli nadal utrzymuje pierwsze miejsce.

Majątek założyciela Oracle w około 40 proc. składa się z udziałów w tym koncernie. W przypadku Muska jest to głównie pakiet akcji Tesli, ale dodatkowo należy uwzględnić udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie, takich jak firma kosmiczna SpaceX czy jego spółka AI – xAI. Rankingi bazują na szacunkach i zmieniają się w zależności od wycen firm.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek może jeszcze mocno wzrosnąć
Globalne Interesy
Rekordowe wynagrodzenie w historii? Elon Musk może dostać od firmy bilion dolarów

Akcje Oracle wzrosły w trakcie handlu w USA chwilowo o 40 proc., dzięki silnemu rozwojowi w segmencie chmury, napędzanemu boomem na sztuczną inteligencję. W ostatnim kwartale przychody z infrastruktury chmurowej wzrosły rok do roku o 55 proc., do 3,3 miliarda dolarów. Oracle prognozuje, że w bieżącym roku obrotowym wzrosną one o 77 proc., do 18 miliardów dolarów.

Akcje Oracle zyskały aż 43 proc., a w środę zamknęły się na plusie o około 36 proc.; był to największy jednodniowy wzrost akcji od 1992 roku.

Prezes Oracle, Safra Catz, ogłosiła we wtorek po zamknięciu giełdy, że firma podpisała cztery wielomiliardowe kontrakty z klientami w tym kwartale i spodziewa się podpisania kilku kolejnych w nadchodzących miesiącach.

Larry Ellison jest największym indywidualnym akcjonariuszem Oracle.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Firmy Oracle tesla Elon Musk Larry Ellison

Po wzroście akcji Oracle, 81-letni założyciel firmy Larry Ellison wyprzedził miliardera technologicznego Elona Muska na liście najbogatszych ludzi świata przygotowywanej przez Bloomberg. Według wyliczeń serwisu finansowego majątek Ellisona wzrósł wraz z początkiem środowych notowań na Wall Street o około 100 miliardów dolarów – to dotychczas największy jednodniowy wzrost.

W zestawieniu Bloomberga majątek Ellisona oszacowano na 393 miliardy dolarów, a Muska – na 385 miliardów dolarów.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Rosyjskie drony nad Polską, strategia rozwoju do 2035 i IPO Smyka
Artur Stachowski, dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu w Orange Polska
Biznes
Tak handel może skorzystać na cyfrowej rewolucji
Oligarcha Roman Abramowicz przegrał kolejny spór sądowy z Unią Europejską
Biznes
Abramowicz i Janukowycz przegrali z Brukselą. Pozostają na czarnych listach, odcięci od majątków
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
43 mld euro z UE dla Polski, wyzwanie demograficzne i rozwój energetyki w Afryce
Premier Donald Tusk
Biznes
Premier Donald Tusk wskazał nowego prezesa UKE. Teraz zagłosuje Sejm
Reklama
Reklama
e-Wydanie