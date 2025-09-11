Po wzroście akcji Oracle, 81-letni założyciel firmy Larry Ellison wyprzedził miliardera technologicznego Elona Muska na liście najbogatszych ludzi świata przygotowywanej przez Bloomberg. Według wyliczeń serwisu finansowego majątek Ellisona wzrósł wraz z początkiem środowych notowań na Wall Street o około 100 miliardów dolarów – to dotychczas największy jednodniowy wzrost.

W zestawieniu Bloomberga majątek Ellisona oszacowano na 393 miliardy dolarów, a Muska – na 385 miliardów dolarów.

Forbes: Elon Musk jest nadal najbogatszy

Jednak według magazynu „Forbes”, który wycenia majątek Muska znacznie wyżej – na około 463 miliardy dolarów – szef Tesli nadal utrzymuje pierwsze miejsce.

Majątek założyciela Oracle w około 40 proc. składa się z udziałów w tym koncernie. W przypadku Muska jest to głównie pakiet akcji Tesli, ale dodatkowo należy uwzględnić udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie, takich jak firma kosmiczna SpaceX czy jego spółka AI – xAI. Rankingi bazują na szacunkach i zmieniają się w zależności od wycen firm.