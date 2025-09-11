Aktualizacja: 11.09.2025 10:16 Publikacja: 11.09.2025 08:48
Larry Ellison
Foto: Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg
Po wzroście akcji Oracle, 81-letni założyciel firmy Larry Ellison wyprzedził miliardera technologicznego Elona Muska na liście najbogatszych ludzi świata przygotowywanej przez Bloomberg. Według wyliczeń serwisu finansowego majątek Ellisona wzrósł wraz z początkiem środowych notowań na Wall Street o około 100 miliardów dolarów – to dotychczas największy jednodniowy wzrost.
W zestawieniu Bloomberga majątek Ellisona oszacowano na 393 miliardy dolarów, a Muska – na 385 miliardów dolarów.
Jednak według magazynu „Forbes”, który wycenia majątek Muska znacznie wyżej – na około 463 miliardy dolarów – szef Tesli nadal utrzymuje pierwsze miejsce.
Majątek założyciela Oracle w około 40 proc. składa się z udziałów w tym koncernie. W przypadku Muska jest to głównie pakiet akcji Tesli, ale dodatkowo należy uwzględnić udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie, takich jak firma kosmiczna SpaceX czy jego spółka AI – xAI. Rankingi bazują na szacunkach i zmieniają się w zależności od wycen firm.
Akcje Oracle wzrosły w trakcie handlu w USA chwilowo o 40 proc., dzięki silnemu rozwojowi w segmencie chmury, napędzanemu boomem na sztuczną inteligencję. W ostatnim kwartale przychody z infrastruktury chmurowej wzrosły rok do roku o 55 proc., do 3,3 miliarda dolarów. Oracle prognozuje, że w bieżącym roku obrotowym wzrosną one o 77 proc., do 18 miliardów dolarów.
Akcje Oracle zyskały aż 43 proc., a w środę zamknęły się na plusie o około 36 proc.; był to największy jednodniowy wzrost akcji od 1992 roku.
Prezes Oracle, Safra Catz, ogłosiła we wtorek po zamknięciu giełdy, że firma podpisała cztery wielomiliardowe kontrakty z klientami w tym kwartale i spodziewa się podpisania kilku kolejnych w nadchodzących miesiącach.
Larry Ellison jest największym indywidualnym akcjonariuszem Oracle.
