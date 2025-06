Forum Bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej (ang. Central European Security Forum) organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich z Ministerstwem Obrony Narodowej jako aktywnym współgospodarzem to kluczowe wydarzenie poświęcone aktualnym i przyszłym wyzwaniom w sferze bezpieczeństwa w naszym regionie, w którym sytuacja w zakresie bezpieczeństwa dynamicznie się zmienia, przede wszystkim ze względu na wciąż trwającą wojnę w Ukrainie spowodowaną rosyjską agresją.

Konferencja objęta honorowymi patronatami Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i ministra obrony narodowej, oraz wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego będzie stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich oraz sektora prywatnego z Europy i Stanów Zjednoczonych. Podczas wydarzenia omawiane będą m.in. kwestie geopolityczne, cyberbezpieczeństwa oraz społeczne, mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państw i obywateli.

Co istotne, Forum Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej to wydarzenie, które stanowi element przygotowujący kraje wschodniej flanki sojuszu północnoatlantyckiego, w tym oczywiście i Polskę, do dyskusji, która będzie miała miejsce 23 czerwca br. w holenderskiej Hadze na szczycie NATO.

– Trwająca od trzech lat agresja Rosji na Ukrainę zmusiła kraje NATO do zwiększenia budżetów przeznaczonych na wydatki zbrojeniowe, ale także do zmiany postawy wobec Rosji. W obecnej sytuacji dla Polski koordynacja działań podejmowanych na wschodniej flance NATO, zmierzających do zwiększenia naszego wspólnego bezpieczeństwa, ma wyjątkowy, egzystencjalny wymiar – zaznacza Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego i założyciel Instytutu Studiów Wschodnich. – Dlatego kierując się tym przesłaniem, Instytut Studiów Wschodnich, jako organizacja o uznanej w Europie renomie, wspólnie z ministrem obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uniwersytetem Warszawskim, postanowił na tydzień przed szczytem NATO w Hadze przygotować Central European Security Forum, które powinno być okazją do kształtowania stanowiska w zasadniczych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Celem organizatorów tego wyjątkowego wydarzenia jest rozmowa o tym, jak dziś i jutro zwiększać nasze wspólne bezpieczeństwo – tłumaczy Zygmunt Berdychowski.

Program konferencji zaplanowano w ramach trzech ścieżek tematycznych: 1 – Wojna i społeczeństwo, 2 – Nowe technologie i łańcuchy dostaw, 3 – Geopolityka i gospodarka.

Dyskusje skupią się na:

* obronności (gospodarka wojenna, wydatki na armię, współpraca przemysłowa w NATO);

* bezpieczeństwie energetycznym i infrastrukturze (dywersyfikacja źródeł, ochrona dostaw);

* nowych technologiach (drony, cyberbezpieczeństwo, wyścig kosmiczny);

* wsparciu dla Ukrainy (lekcje z wojny, odpowiedzialność za zbrodnie, pomoc militarna);

* odporności społecznej (rola nauki, zagrożenia hybrydowe, obrona cywilna).

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie i rosnących napięć geopolitycznych Forum będzie kluczową platformą wymiany doświadczeń i wypracowywania konkretnych rekomendacji dla decydentów politycznych. Dzięki połączeniu perspektywy rządowej, wojskowej, biznesowej i akademickiej dyskusje pozwolą na holistyczne spojrzenie na wyzwania stojące przed naszym regionem.

Uczestnicy Forum będą obradowali w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego, obejmującym jego najstarsze zabudowania i siedzibę władz uczelni znajdującą się przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie. To zresztą już kolejne wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa, które odbędzie się w murach UW, gdyż 28 maja 2025 r., w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się uroczystość podpisania kolejnych umów o współpracy w przygotowaniu raportu na temat bezpieczeństwa łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym. Umowy przedstawicielom uczelni oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Rozwoju i Technologii wręczył Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Kilka dni temu podpisaliśmy wspólnie z MON porozumienie z wiodącymi polskimi uczelniami, które dotyczy przygotowania raportu o bezpieczeństwie łańcuchów dostaw w polskim przemyśle obronnym. To jest absolutnie kluczowa kwestia. W sytuacji wojny w Ukrainie musimy sobie zdawać sprawę, że te ogromne pieniądze na nasze zbrojenia muszą być wydawane w taki sposób, aby zachować zasadę bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw. To jest trudne, wymagające, ale nie ma innego wyjścia – podkreśla Zygmunt Berdychowski.

Teraz do prac nad raportem, który będzie miał wymiar strategiczny dla zwiększenia odporności sektora obronnego w Polsce, dołączyły kolejne dwa resorty: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także trzy czołowe polskie uczelnie: właśnie Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński. Wcześniej, od początku, w prace nad nim zaangażowały się MON, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Krakowska. Raport ma być gotowy do końca roku.